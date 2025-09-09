終究是自己生的！逆子街頭被刺死　身心受創母悲痛認屍辦後事　

記者許權毅／台中報導

台中一名41歲李男跟親友發生糾紛，動手毆打媽媽、老婆以及阿姨，結果遭劉姓表弟圍毆教訓，李住院期間，又突然外出，結果遭一名菲律賓籍移工持刀刺死。李母今日上午9點現身殯儀館，雖遭兒子傷透心，仍低調協助處理後事。

▲李男6日深夜突然自行離院，結果遭菲律賓籍移工刺死。（圖／民眾提供）



今日上午台中地檢署會同法醫，在台中殯儀館進行解剖，要釐清李男確切死因。李男因為先前遭打毆打，全身有多處骨折傷，又遭人持刀刺擊胸口，傷勢相當複雜，檢警還得進一步釐清傷勢。解剖時程耗費至少2小時，李母快步步出相驗辦公室，由旁人陪同下，火速離開現場，並未說話。

▲▼檢警（下圖）今日上午針對李男遺體解剖，李母（上圖右）快速離去。（圖／記者許權毅攝）



上（8）月31日，李男（41歲）因土地糾紛將親友車輛砸毀多部，還把門窗玻璃通通打爛，甚至動手毆打媽媽、阿姨，9月1日凌晨又跑去鬧事，結果遭阿姨的兒子、劉姓表弟等人反擊，持棍棒圍毆反擊，李男被打到手腳全斷倒地，由救護車送醫治療。

據悉，李男住院後於6日深夜，穿著醫院衣服，一路往一旁草莓園附近遊走，去向不明，正巧遇到一名菲律賓失聯移工，該移工身穿黑色背心、未撐傘，雙方不明原因發生爭吵，移工持水果刀刺擊李男胸口，隨即落跑，犯案的移工在雨中未撐傘落跑，遭目擊民眾發現，警方迅速鎖定，當天下午在附近逮人。

▲李男遺體今上午解剖。（圖／記者許權毅攝）