手搖飲越熱越賣！全台半年灌爆290億　高雄奪下營收王

台灣被譽為「手搖飲王國」，隨處可見飲料店，無論男女老少都喜歡來上一杯解饞。根據財政部統計資料，今年（2025年）上半年全台共開設1萬5996間手搖飲店，營業額突破290億元，店面數量雖遭去年同期少102間，營收卻暴增了約12億元。

財政部最新統計數據顯示，今年上半年全台共有1萬5996間手搖飲店，其中高雄市數量最多達2993家，其次依序為台南市2599家、台中市2087家、桃園市1175家、新北市1168家、台北市1047家。

相關資料指出，雖然整體數量較去年同期少102間，今年上半年營業額仍達290.2億元，比去年同期多了11.9億元，年增4.29%，光是高雄市手搖飲店的營收就有43.3億元，接下來是台南市39.7億元、台中市38.1億元、台北市31億元、新北市29.2億元、桃園市24.8億元。

財政部分析，中南部因相對炎熱，手搖飲的需求較北部縣市大，加上店租和設備等成本相對較低，吸引各個品牌進駐、發展。

