台中男遭刺胸喪命！地方頭痛人物　「撐傘穿病服」最後身影曝

記者許權毅／台中報導

台中一名李男素行不良，毆打家人後被表弟撂人圍毆教訓而送醫，李男住院期間，穿著病服、撐雨傘在院外散步，又跟一名菲律賓籍的男子起衝突，遭菲國男持水果刀刺胸砍死。據了解，李男當時倒在農田邊，身穿背心的菲國男沒撐傘落跑，格外引人矚目，被警方火速鎖定逮捕。

▲翻開李男臉書，他自稱「人不犯我，我不犯人」。



上（8）月31日，李男（41歲）因土地糾紛將親友車輛砸毀多部，還把門窗玻璃通通打爛，甚至動手毆打媽媽、阿姨，9月1日凌晨又跑去鬧事，結果遭阿姨的兒子、劉姓表弟等人反擊，持棍棒圍毆反擊，李男被打到手腳全斷倒地，由救護車送醫治療。

▲李男因為砸毀媽媽、阿姨家遭表弟教訓住院，不料在住院期間遭人砍死。



據悉，李男住院後，6日深夜穿著醫院衣服，一路往一旁草莓園附近遊走，去向不明，7日凌晨巧遇到一名菲律賓失聯移工，該移工身穿黑色背心、未撐傘，雙方不明原因發生爭吵，移工持水果刀刺擊李男胸口，隨即落跑，但因在雨中未撐傘逃跑引人側目，被警方迅速鎖定，當天下午在附近逮人。

▲▼李男在住院期間突然在深夜離開，遭人持刀砍死 。



李男是地方頭痛人物，也常常在網路上跟人起衝突，有鄰居、親友跳出來指證，李男有吸食毒品、酗酒等情況，變成地方不定時炸彈，還曾出手毆打母親、阿姨，前幾個月也曾經毆打老婆，因為金錢跟家人起衝突，砸車、砸屋已經不是第一次。

翻開李男臉書，時常能看見他發文，自我介紹欄更寫著「不怕事，但不惹事，人不犯我，我不犯人，人若犯我禮讓三分，人在（應為再）犯我斬草除根」，語句中可看出，李男行事頗為高調，連親友也證實，李男時常與人發生糾紛。