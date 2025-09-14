天天吃海魚「腎功能急速惡化」！尿檢毒物含量超標6倍　醫曝原因

▲一名台商天天吃海魚，沒想到尿液砷含量超標6倍，腎功能一度衰退。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師林軒任提醒，雖然深海魚富含 DHA，有助於健康，但若長期大量食用，恐怕會帶來砷中毒風險。他引用台中榮總毒物科主任鍾牧圻的案例，指出有位熱愛海釣的民眾，因每天吃魚導致尿液砷含量超標六倍，腎功能一度衰退，所幸調整飲食並治療後恢復正常。

林軒任分享，該名台商大哥平日生活規律，飲食清淡且無不良嗜好，但健康檢查卻發現腎功能異常。進一步檢測顯示，他的尿液砷含量明顯超標，經比對病史才確認是長期食用深海魚所致。停止過量進食並接受治療後，腎功能才回到正常水準。

林軒任解釋，砷就是俗稱的「砒霜」。除古裝劇裡作為毒藥外，日常生活也可能接觸到，包括受污染的地下水與農作物、深海魚與貝類、來路不明的保健食品，以及工業環境暴露等，都可能成為來源。台灣過去部分地區甚至因地下水含砷而出現烏腳病案例。

至於症狀方面，急性砷中毒可能造成嚴重腹瀉、血便、心律不整，甚至昏迷。更值得警惕的是慢性中毒，往往沒有明顯初期症狀，但長期可能導致腎臟與肝臟損傷，甚至增加罹患肝癌、肺癌、膀胱癌、皮膚癌等風險，還會引發手腳麻木與指甲出現白線等表徵。

林軒任提醒，高風險族群包括有不明原因慢性病症狀者、長期大量食用深海魚貝類的人，以及長期使用來路不明保健食品或中草藥者。這些族群都應考慮接受重金屬篩檢，以便及早調整生活習慣。

他建議，預防砷中毒的最佳方式就是均衡飲食，避免長期大量食用單一食材。若要使用保健食品，務必挑選經衛福部食藥署等官方認證的合格產品，避免購買標示不清或來源可疑的商品。

林軒任也強調，若檢查發現重金屬超標，應先檢視生活中可能的暴露來源並調整，往往比單靠藥物治療更有效。此外，多攝取富含維生素 A、C、E 的蔬果，有助於抗氧化與排毒，並且定期接受健康檢查，才能有效遠離隱形的健康威脅。