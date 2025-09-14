　
細胞顯著加速老化！最新研究曝「斷崖式衰老」年齡層

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲最新研究發現，人體器官與組織50歲左右會迎來顯著的加速老化 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

在人類一生中，衰老是無法避免的過程，但其進展並非線性。過去研究顯示，人體在某些年齡階段會出現「快速老化」的現象，例如44歲與60歲。而最新一項刊登於《Cell》的研究指出，人體器官與組織在50歲左右會迎來顯著的加速老化。

根據《今日醫藥新聞》（Medical News Today）報導，中國科學院再生醫學專家劉光輝（ Guang-Hui Liu）博士表示，衰老是一種橫跨多重器官與層次的全身性退化過程，至今仍是生命科學最難解的問題之一。此次研究分析了76名因外傷腦死的捐贈者，共13種組織、516份樣本，建構出一份跨越50年的人體「蛋白質衰老地圖」。

研究顯示，45至55歲是關鍵轉折點，許多器官的蛋白質表現出現爆發性變化，尤其主動脈變化最為劇烈，可能成為全身衰老訊號的樞紐。

▲▼老人,中老年,銀髮族,長輩。（圖／取自免費圖庫iStock）

▲最新研究發現，人體器官與組織50歲左右會迎來顯著的加速老化 。（示意圖／免費圖庫iStock）

研究進一步指出，有48種與疾病相關的蛋白質隨年齡上升而表現增加，包括心血管疾病、脂肪肝、纖維化與肝腫瘤等。劉博士強調，器官老化正是慢性疾病的本質，老年疾病只是不同形式的具體表現。

美國心臟科醫師陳正瀚（Cheng-Han Chen）指出，這項研究揭示了50歲左右蛋白質變化的加速，幫助理解衰老的生化基礎，並可能提供治療標的。他認為，未來應擴大樣本族群，並納入腦部與腎臟等重要器官。

紐澤西州哈肯薩克大學醫學中心老年醫學部主任帕魯雷卡（Manisha Parulekar）補充，研究發現多種組織累積錯誤摺疊蛋白質（如類澱粉蛋白），證明這並非僅限於腦部，而是全身性的衰老特徵。她強調，這項成果有助醫學由「反應式治療」轉為「主動健康管理」，讓人類不僅能延長壽命，更能延長健康壽命。

專家最後建議，若能進行長期追蹤研究，記錄同一群人的蛋白質隨時間變化，將能進一步確認「50歲轉折點」，並釐清基因與生活方式對衰老速度的影響。

相關新聞

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

網紅「館長」陳之漢12日晚間直播向粉絲透露，近期健檢發現腦部血管萎縮且有局部消失、成為一塊白色陰影，雖然目前沒有明顯神經症狀，但醫師已建議進一步檢查並暫時服用阿斯匹靈預防血栓。他也在直播中並秀出檢查影像，直言「現在沒影響不代表未來沒影響」，會積極追蹤檢查。

天天吃海魚腎功能惡化！醫師曝原因

天天吃海魚腎功能惡化！醫師曝原因

柚子與6類藥物避開一起吃

柚子與6類藥物避開一起吃

營養師私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師私藏「6款豆漿食譜」一次公開.

營養師：「8種人」吃鍋需特別注意

營養師：「8種人」吃鍋需特別注意

