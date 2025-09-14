幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

▲趙少康曾表示，若郝龍斌不選自己才會選。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉明（15日）起領表，目前態勢最多應會有5到6組參選人，其中又以台北市前市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康代表的戰鬥藍，以及喊出世代交替的前立委鄭麗文為兩大主集團。據悉，郝龍斌雖已獲得地方派系與深藍軍系等支持，對於黨員票很有把握，但團隊仍在針對黨員做民調進行最後的評估。知情人士表示，郝龍斌藍白合死角太明顯，反觀趙少康在大罷免時頻親上火線，對於民眾黨也始終保持友好關係，因此最終出線機率相當高。

國民黨主席選舉訂15日至19日領表、18至19日受理登記，10月18日與第二十二屆全國代表大會代表選舉一併舉行投開票。原先眾望所歸的「藍營一姊」台中市長盧秀燕早早表明不參選黨主席，並表明不會指定黨主席人選，而朱立倫不續任，目前擬領表參選人包括國民黨立院黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍，然，上述人選多被黨內人士認為，不論是在黨內威望、資歷、募款能力上，恐怕都難以帶領國民黨，而代表戰鬥藍的郝龍斌、趙少康，目前共識是兩人一定有一人會登記參選。

▲郝龍斌對於是否正式參選始終躊躇不前。（圖／記者黃克翔攝）

藍營人士指出，國民黨主席選舉受制於獨特的黨員結構，可區分為深藍軍系（含65歲以上免繳黨費者）、地方派系票以及自主黨員三大部分。在深藍軍系票上，國民黨過去黃復興體系之外，最大勢力就是各軍種校校友會等，其中又以陸軍為選票大宗，郝龍斌的優勢在於，現在陸軍體系退將或校友會多是四星上將郝柏村的舊識，軍系則是由退役陸軍二級上將、曾任立委的陳鎮湘組織挺郝龍斌的活動。

在地方選票上，多數都已串聯並完成繳費動作，包含雲林張家、台中顏家、新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論等人，已私下表態支持戰鬥藍人選。黨內人士認為，鄭麗文、羅智強等中生代口齒伶俐、有創意力，但在民進黨執政不如人意，經過大罷免浪潮洗禮後聲勢看漲的國民黨，最需要的是一個能「穩健」挺進2026、2028的黨主席人選，藍營人士表示，若郝龍斌最終決定不參選，將力挺趙少康，那趙少康與朱會盟，與盧秀燕關係互動良好，又有立法院長韓國瑜的支持，再加上大選時的搭檔新北市長侯友宜，若趙決定出手，國民黨魁之爭大抵塵埃落定。

另外，背後有藍老牌金主「CK楊」力挺的鄭麗文，與國民黨黃復興黨部關係不錯，順利爭取到黃復興前主委季麟連的支持，但據指出，季麟連為退役海軍陸戰隊二級上將，海陸在軍系本來就是少數，雖然季麟連當過黃復興主委，但黃復興黨部也在朱立倫去年三月主導下，由時任主委季麟連廢除改組為退伍軍人部，這讓不少軍系成員對季麟連頗有微詞，加上改組後勢力式微，因此鄭麗文究竟能把握到多少軍系票不得而知。至於鄭麗文與羅智強素日對民進黨砲火猛烈，雖獲得不少自主黨員青睞，但大概只占三至四成，兩人分票後都無法獲得壓倒性勝利。

民進黨現在看似內亂勢弱，但綠營整隊拚選舉的步調節奏快，未來的國民黨主席面對2026年地方選舉、藍白整合等議題都十分困難，新任黨主席必須與白營建立互信，也要與盧保持默契，以地方合作的實例作為藍白共榮的起點，謹慎布局2026選舉。藍營人士指出，郝龍斌方面希望萬事俱備，因此才始終躊躇評估，是否由趙少康出馬，總總都要待領表登記時才會見真章。