政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

▲▼ 趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康曾表示，若郝龍斌不選自己才會選。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉明（15日）起領表，目前態勢最多應會有5到6組參選人，其中又以台北市前市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康代表的戰鬥藍，以及喊出世代交替的前立委鄭麗文為兩大主集團。據悉，郝龍斌雖已獲得地方派系與深藍軍系等支持，對於黨員票很有把握，但團隊仍在針對黨員做民調進行最後的評估。知情人士表示，郝龍斌藍白合死角太明顯，反觀趙少康在大罷免時頻親上火線，對於民眾黨也始終保持友好關係，因此最終出線機率相當高。

國民黨主席選舉訂15日至19日領表、18至19日受理登記，10月18日與第二十二屆全國代表大會代表選舉一併舉行投開票。原先眾望所歸的「藍營一姊」台中市長盧秀燕早早表明不參選黨主席，並表明不會指定黨主席人選，而朱立倫不續任，目前擬領表參選人包括國民黨立院黨團書記長羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍，然，上述人選多被黨內人士認為，不論是在黨內威望、資歷、募款能力上，恐怕都難以帶領國民黨，而代表戰鬥藍的郝龍斌、趙少康，目前共識是兩人一定有一人會登記參選。

▲▼ 2024年正副總統選舉候選人最新民意調查結果發佈記者會」-郝龍斌。（圖／記者黃克翔攝）

▲郝龍斌對於是否正式參選始終躊躇不前。（圖／記者黃克翔攝）

藍營人士指出，國民黨主席選舉受制於獨特的黨員結構，可區分為深藍軍系（含65歲以上免繳黨費者）、地方派系票以及自主黨員三大部分。在深藍軍系票上，國民黨過去黃復興體系之外，最大勢力就是各軍種校校友會等，其中又以陸軍為選票大宗，郝龍斌的優勢在於，現在陸軍體系退將或校友會多是四星上將郝柏村的舊識，軍系則是由退役陸軍二級上將、曾任立委的陳鎮湘組織挺郝龍斌的活動。

在地方選票上，多數都已串聯並完成繳費動作，包含雲林張家、台中顏家、新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論等人，已私下表態支持戰鬥藍人選。黨內人士認為，鄭麗文、羅智強等中生代口齒伶俐、有創意力，但在民進黨執政不如人意，經過大罷免浪潮洗禮後聲勢看漲的國民黨，最需要的是一個能「穩健」挺進2026、2028的黨主席人選，藍營人士表示，若郝龍斌最終決定不參選，將力挺趙少康，那趙少康與朱會盟，與盧秀燕關係互動良好，又有立法院長韓國瑜的支持，再加上大選時的搭檔新北市長侯友宜，若趙決定出手，國民黨魁之爭大抵塵埃落定。

另外，背後有藍老牌金主「CK楊」力挺的鄭麗文，與國民黨黃復興黨部關係不錯，順利爭取到黃復興前主委季麟連的支持，但據指出，季麟連為退役海軍陸戰隊二級上將，海陸在軍系本來就是少數，雖然季麟連當過黃復興主委，但黃復興黨部也在朱立倫去年三月主導下，由時任主委季麟連廢除改組為退伍軍人部，這讓不少軍系成員對季麟連頗有微詞，加上改組後勢力式微，因此鄭麗文究竟能把握到多少軍系票不得而知。至於鄭麗文與羅智強素日對民進黨砲火猛烈，雖獲得不少自主黨員青睞，但大概只占三至四成，兩人分票後都無法獲得壓倒性勝利。

民進黨現在看似內亂勢弱，但綠營整隊拚選舉的步調節奏快，未來的國民黨主席面對2026年地方選舉、藍白整合等議題都十分困難，新任黨主席必須與白營建立互信，也要與盧保持默契，以地方合作的實例作為藍白共榮的起點，謹慎布局2026選舉。藍營人士指出，郝龍斌方面希望萬事俱備，因此才始終躊躇評估，是否由趙少康出馬，總總都要待領表登記時才會見真章。

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北市長蔣萬安今（14日）在台北出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會表示，適逢抗戰勝利80週年，無數的先賢先烈，過去的犧牲奉獻，在場的復興崗校友付出奉獻之下，才有和平穩定與繁榮，國軍在哪，中華民國就在哪裏，「無數的先賢先業，過去的犧牲奉獻、在場許多復興崗校友的付出貢獻之下，才有今天的和平、穩定與繁榮。所以我也將繼續傳承我們所有前輩的精神，堅定捍衛中華民國、反對臺獨、守護中華民國的民主、自由與繁榮。」

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

藍黨魁之爭起跑　羅智強、鄭麗文、張亞中明領表

凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

趙少康：和郝龍斌比民調決定誰選國民黨主席

