石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」王姓承租人遭聲押禁見

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者吳奕靖、張靖榕／綜合報導

國民黨立委柯志恩日前高調批評高雄市政府對「美濃大峽谷」盜採事件失職，意外引爆藍營「自導自演」爭議。因同行地主之一石麗君，竟曾任高雄市議員朱信強的特助，消息曝光後，被質疑是「做賊喊捉賊」。橋頭地檢署將朱信強特助石麗君及其丈夫、王姓承租人傳喚到案並移送地檢複訊後，強制處分結果出爐，石麗君以100萬元交保。

橋頭地檢署14日證實，已擴大偵辦盜採案件，並將石麗君、其巫姓丈夫與王姓承租人傳喚到案。3人於晚間移送地檢複訊後，石女巫姓丈夫被諭令以新臺幣80萬元交保，並限制住居；石麗君則被諭令以100萬元交保；王姓承租人遭聲押禁見。

▲立委柯志恩（左）最近猛打美濃大峽谷案。（圖／記者許宥孺攝）



橋頭地檢指出，本案早在8月下旬就展開行動，查扣15部重型盜採機具，並對多名涉案人士啟動司法程序。當中2名主嫌，曹姓與蘇姓男子已遭聲押禁見，另外4名涉案人交保後，檢方也已提出抗告。14日再度發動行動，針對石女等3人進行漏夜偵訊，顯示本案仍在持續擴大偵辦中。

柯志恩原本希望透過此次盜採案指控市府執法鬆散，不料反被揭露地主背景為自家人，陷入政治風波。對此，朱信強表示，石麗君雖為土地所有人，但該地早已出租，並稱石女對現場狀況並不知情。他呼籲石應勇於面對責任，也坦言自己對人員管理有所疏失，承諾全力配合檢方調查，不會護短。