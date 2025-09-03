成醫直通高雄茄萣！　101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

▲台南市長黃偉哲3日主持101都會公車啟航儀式，宣布成大醫院直通高雄茄萣正式上路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動市區公車路網重整，首條以「路線直捷、班次加密」為特色的全新路線「101都會公車」3日正式通車，市長黃偉哲親自主持啟航儀式。

該路線自成大醫院出發，途經東區、北區、中西區、南區，最終延伸至高雄茄萣，串聯醫療院所、學校、火車站與商圈等重要節點，讓市民通勤、就醫與休閒更省時便利。

黃偉哲市長表示，101都會公車的通車，象徵台南市區公車路網重整邁入新階段，新路線以高運量、大型車輛、密集班次為特色，主要行駛於交通幹道，與生活公車、厝邊公車形成清楚分工，打造多層次公共運輸服務。他強調，101路經過運量分析及需求評估後調整，未來捷運系統也正積極規劃，目標爭取明年動工，整體交通建設將持續升級。

交通局指出，原1路公車正式轉型為「101都會公車」，由府城客運繼續營運，每日提供88班次，其中38班延駛永康，尖峰班距縮短至10至20分鐘、離峰20至30分鐘，有效提升服務品質。市府鼓勵市民多利用市民卡與TPASS月票方案，最低299元即可無限次搭乘大台南公車，經濟又實惠。