韓國尷尬了！人均GDP最快今年「慘遭台灣超越」　22年優勢全歸零

▲攝於今年4月的南韓首爾明洞。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（14）日公布統計資料指出，韓國人均GDP最快將在今年慘遭台灣超越，這將是自從2003年韓國反超台灣以來，時隔22年再度發生逆轉。分析認為，台灣近年因半導體出口帶動經濟高速成長，而韓國經濟成長則相對停滯，若再加上韓元疲弱等匯率因素，台灣更有望在明年率先突破人均GDP 4萬美元大關。

根據《韓聯社》，南韓政府引述該國統計數據與中華民國主計總處數據推估，今年韓國人均GDP約為3萬7430美元，不及於台灣的3萬8066美元。原先市場普遍預測台灣最快要到明年才能超車，但因台灣經濟加速成長、韓國表現不振，使逆轉時機點提早一年到來。

事實上，兩國人均GDP的差距過去曾高達近1萬美元。2003年，韓國人均GDP為1萬5211美元，超越台灣的1萬4041美元，並在2018年拉開到近1萬美元差距。不過近年來台灣憑藉半導體產業與科技出口強勁崛起，迅速縮小與韓國的距離。到去年，韓國人均GDP為3萬5129美元，台灣則達3萬3437美元，雙方差距已大幅收斂。

台灣今年的快速追趕，關鍵在於出口與科技產業的強勢表現。台灣第二季實質GDP年增率達8.01%，創下2021年以來最高，帶動主計總處將全年實質GDP成長率預估值由3.10%大幅上調至4.45%，明年雖回落至2.81%，但整體動能仍顯優勢。相較之下，韓國第二季GDP僅季增0.7%，年增率僅0.6%，差距明顯。

▲台灣近年靠半導體、AI在經濟成長幾乎要超越南韓。（圖／VCG）

展望未來，台灣更有機會搶先跨過象徵性的「人均GDP 4萬美元」門檻。主計總處預測，台灣明年人均GDP將達4萬1019美元，創下歷史新高。而韓國即便依照政府提出的3.9%名目成長率推算，明年人均GDP仍僅約3萬8947美元，仍未能突破4萬美元，甚至低於台灣。若考量韓國銀行（央行）對明年經濟的保守估計（僅1.6%成長），實際數字可能更不樂觀。

除了經濟成長差距，韓元匯率疲弱更讓韓國壓力雪上加霜。近期韓元對美元匯率長期徘徊在1美元兌1400韓元附近，若持續走弱，韓國與台灣的美元計價收入差距將會進一步擴大。

專家也點出兩國產業結構的不同走向。野村證券經濟學家朴正宇（音譯）分析，台灣科技企業在全球人工智慧（AI）熱潮中扮演核心角色，並積極加大國內投資，潛在經濟成長率可能穩定維持在3%以上。相較之下，韓國潛在成長率已跌至2%以下，未來與台灣的差距恐怕將持續拉大。

他強調，韓國必須正視自身科技產業在全球市場競爭力下滑的現實，否則在與台灣的比較中將逐漸失去優勢。他呼籲韓國當局與產業界及早制定策略，強化高科技與新興產業的競爭力，才能避免被台灣持續拉開差距。

南韓網友痛批，「整天搞司法改革、檢察官改革，推動具有彈性的勞動政策都快來不及了，還在那邊推一周52工時、黃色封袋法」、「韓國就是敗給糟糕的政客」、「我們就是對企業綁手綁腳，若是三星、現代、SK等大企業在（南韓）國內蓋工廠，GDP一定比現在高，也能重振地方」、「這是親中必然的結果，謝謝」。