1風潮「都是姐姐輩在做」　她驚：年輕人不愛了？過來人曝原因　

不少女生出國前會接睫毛，既可省去化妝時間，更希望在拍照時能夠呈現最美狀態。一名妹子發現，近來似乎不太見到年輕女生去接睫毛，感覺會去做的都是姐姐輩的？一番觀察引爆熱議，不少女孩點頭認證「接濃密睫毛真的很顯老」；不過也有人強調，現在仍流行接睫毛，只是風格轉向自然清新。

一名網友在Threads好奇直呼，最近年輕人是不是不流行接睫毛了呢，她也進一步觀察到「會去做睫毛的人，是不是都是姐姐輩的？」

文章引發網友討論，「對，我好友有發現這件事，會接濃密睫毛的都是阿姐了」、「看周遭的人接了也沒比較好看，所以也不會想接」、「接睫毛接到後來真睫毛都禿掉，又短又稀疏，本來就已經不多了才去接，結果變更禿就懶得去弄了」、「發現年輕人比較愛做指甲」、「沒接對款式看起來會超老，比沒接還糟糕」、「應該是個人喜好，和是不是姐姐沒關係吧」。

但也有人回應，「身邊很多女生朋友也愛接，省時間又素顏有精神，不過挑款式，開花款就真的很顯老氣」、「現在流行自然款啦，所以看不太出來」、「妝感不同，現在接也都是接清新乾淨感的，不會濃濃一片海苔那樣」、「現在年輕人偏好日式單根或燙睫毛」。

一名美睫師則現身解釋，她的客人從20歲到70歲都有，倒不存在接睫毛才是『姐姐』的說法，接睫毛也有幾個常見原因，「1.本身沒有化妝習慣，但需要有神、2.眼皮條件原因，不好刷睫毛膏或黏假睫毛、3.本身忙碌，希望接睫毛減少出門前化妝時間」。至於睫毛款式部分，美睫師說，每個人眼皮條件、審美喜好都不一樣，只要選擇自己喜歡的就好。