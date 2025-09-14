貓咖後門驚見一箱「幼貓屍體」箱內都是抓痕！　曾拚命求生

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本市一間貓咪咖啡廳後門近期遭人棄置裝有3隻幼貓的保麗龍箱，箱上的信封寫著「這些是野貓，拜託了」的文字，只是當店家發現的時候，3隻貓咪已全數死亡。令人心碎的是，箱子內外可見貓爪拚命抓撓的痕跡，顯示小貓曾絕望掙扎求生。

富士新聞網報導，此案發生在8月16日上午10時許，熊本市中央區「かごにゃん」保護貓咖啡廳的監視器拍下一名男子的身影，此人抱著箱子走上後門階梯，大約1分鐘之後空手離開。這名男子事前並未與店家進行聯繫，店家是在4小時後才發現保麗龍箱，那時3隻幼貓均已死亡。

這間貓咪咖啡廳自2009年起營業，搭建貓咪與顧客之間的橋樑，讓有意領養的人可以和貓互動。沒想到如今卻發生貓咪被裝箱棄置的事件。

店主西嶋智史透露，要把3隻野貓關進那麼小的箱子幾乎是不可能的事，對方可能是想營造貓咪是野貓的形象，但若不是習慣與人相處的貓，要讓貓乖乖進箱子不太可能。

已知保麗龍箱被戳了幾個洞，似乎是作為氣孔之用。不過店主揭露更加令人痛心的一幕，他稱，箱子的內部及外部都有貓爪拚命抓撓的痕跡，推測當時箱內的貓拚命想要逃出來，外面也有抓痕，看起來像是其他貓想把牠們救出，這3隻貓咪最後經歷的這段過程是相當慘烈的。

店家事後報警處理，並稱民眾若想要保護貓咪，就要事先與店家聯繫。