紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

▲秋天戀愛季要來了，這4生肖單身或有伴都能迎來愛情高峰。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



記者黃稜涵／綜合報導

隨著秋天腳步逼近，愛情運勢也跟著升溫！《搜狐網》整理出近期「紅鸞星動、桃花大爆發」的TOP4生肖，不論單身或已有伴侶，都有機會迎來甜蜜時刻。

生肖兔



[廣告]請繼續往下閱讀...

屬兔的朋友，近期魅力指數飆升，走到哪裡都自帶光芒，單身的兔子，在社交場合特別容易脫穎而出，可能一次聚會或合作，就會遇到讓自己心動的對象，有伴侶的兔子，則能迎來感情加溫期，溝通更順暢，小摩擦化解無形，甚至可能一起看場電影或來場小旅行，創造更多甜蜜回憶。

生肖雞



聰明又自信的屬雞人，最近社交運旺到不行，單身者很可能在朋友聚會中，遇見三觀契合的對象，戀情隨時可能展開，有伴侶的屬雞人，則會更用心經營感情，兩人不僅感情加深，還可能一起討論買房、學新技能等未來規劃，羨煞旁人。

生肖馬



熱情如火的屬馬人，這段時間在人群中格外耀眼，單身的馬兒，很容易在旅行、運動或聚會中被愛神射中，開啟新戀情，有伴侶的馬兒，感情進入升級期，兩人會一起嘗試新事物，保持新鮮感，比如共同下廚，讓愛情持續加溫。

生肖豬



憨厚可愛的屬豬人，紅鸞星同樣高掛，單身的屬豬人，透過朋友介紹或社群平台，都有機會認識適合的對象，真誠又樂觀的性格，會讓人忍不住靠近，有伴侶的屬豬人，則會更懂得體貼對方，陪伴對方過日常的點滴時光，從清晨散步到一起追劇，都能甜到心坎裡。