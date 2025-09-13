新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

▲紫東社區發展協會李明宏理事長（左）致贈豔紅鹿子百合予新北市政府農業局。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局攜手平溪紫東社區，復育臺灣特有種豔紅鹿子百合十年有成。今（13日）舉辦「2025平溪金農遊開幕式與豔紅鹿子百合致贈儀式」，邀請台灣自然保育基金會、農業部林業試驗所、國立自然科學博物館等單位共襄盛舉，分享復育成果，並進行「平溪金農遊」農遊系列活動說明及體驗，包含：豔百賞花導覽、社區特色風味餐、蜂蠟藍染體驗與紅淡蜜品蜜體驗，以花卉復育結合農村旅遊，打造兼具生態保育與觀光魅力的平溪新亮點。

新北市農業局長期積極輔導紫東社區，推動復育台灣特有物種－豔紅鹿子百合，復育十年來已逾萬株，今天藉由艷紅鹿子百合致贈儀式，邀請財團法人台灣自然保育基金會、農業部林業試驗所、國立自然科學博物館等貴賓共襄盛舉，分享十年有成之復育成果，期待未來由繼續讓艷紅鹿子百合在平溪遍地開花，達到永續良善的循環。

▲平溪金農遊疊圖印章明信片活動自9月13日起熱鬧開跑。

同時，為推廣農村旅遊，新北市農業局塑造「平溪金農遊」形象，以活化地方農業、推廣旅遊觀光為核心，期待以本市金牌農村銅牌獎的紫東社區出發，串聯擴散週邊菁桐、嶺腳、龍安社區，共同推廣平溪農村社區花卉、物產與農遊體驗，打造結合文化、農業與觀光的在地體驗。

今年新北市農業局亦結合平溪在地意象，融合豔紅鹿子百合、蜜蜂、天燈、火車、礦坑等元素，設計專屬平溪套色印章明信片，並於9月13日起至10月24日止舉辦時光明信片、集章換好禮體驗活動，民眾可於龍安社區、菁桐社區和紫東社區3個農村社區集章站點，沿路蒐集各地特色疊圖印章，親手完成疊章紀念明信片，於紫東社區兌換平溪農村特色限量集章禮-紅淡比蜜，並將明信片投入活動專用信箱，收件人將於明年收到這份平溪之旅時光紀念明信片，增添農村旅程之樂趣。

農業局劉淑芬副局長表示，新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由平溪金農遊形象系列活動，促進民眾對平溪農產、生態、文化、觀光和歷史特色的認識，提升平溪地區的旅遊吸引力，並帶動平溪周邊農村觀光與商機發展，深化農村社區產業發展，展現本市金牌農村與農村再生的成果。藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」。

▲農業局副局長劉淑芬出席2025平溪金農遊開幕式，深化農村社區產業發展。