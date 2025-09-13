你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！

▲前7月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7651元。（示意圖／記者劉維榛攝）



文／中央社



主計總處近日公布7月薪資統計，前7月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7651元，年增2.98%，增幅創近3年新高。剔除物價因素後，今年前7月實質經常性薪資平均數為4萬3624元，年增1.09%，成長幅度為自民國110年、近5年來同期最高。

主計總處統計，7月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7891元，年增2.89%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬7692元，合計後總薪資平均數為6萬5583元，年增5.48%。

不過平均數容易受極端值影響，因此民眾更關注反映實際「薪情」的中位數，7月經常性薪資中位數為3萬8291元，年增2.46%。

今年前7月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7651元，較去年同期增加2.98%，增幅創近3年新高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，經常性薪資受基本工資調漲、廠商加薪等因素影響，如果工時較長，也將影響經常性薪資。

至於剔除物價因素後的實質薪資表現，今年前7月實質經常性薪資平均數為4萬3624元，年增1.09%，成長幅度為自110年、近5年來同期最高；前7月每人累計實質總薪資平均數達42萬4361元，亦成長1.86%，漲幅創自108年、近7年同期最高。

因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，依照行業觀察，今年前7月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業3萬4977元、其他服務業3萬6598元、製造業4萬5637元；不過，電子零組件製造業則為5萬6916元。

主計總處表示，專業科學及技術服務業5萬8109元、出版影音及資通訊業6萬9407元、金融及保險業7萬749元等，則為薪資較高的行業。

觀察1至7月行業別經常性薪資平均數變動情形，主計總處指出，各行業多較去年成長，其中製造業年增3.57%、批發及零售業年增3.56%、營建工程業亦年增3.43%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.98%，其中電子零組件製造業增加9.43%。