北漂族薪水多少「才能過得不錯？」　過來人給答案：完全沒品質

▲北漂族薪水多少算及格？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

如果是北漂族，薪水要多少才能算「及格」？一名男網友分享自己的狀況，他目前月薪4萬5000元，但扣掉房租、生活費、交通費、保險後，每月僅能存下約1萬5000元。看著朋友們已經開始存頭期款，他難免感到壓力大，也開始懷疑自己的薪水是否足夠。貼文曝光後，引發討論。

這名男網友在Dcard上，以「北漂族薪水多少才算及格」為標題發文，提到他的月薪4萬5000元，但房租要支出1萬5000元，加上生活費1萬元、交通費3000元、保險2000元，幾乎花掉大部分薪水，最後每月僅能存下約1萬5000元，存錢速度實在很慢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，身邊不少朋友已經在存頭期款，讓他心裡壓力不小。他因此猶豫，到底該繼續待在現職公司等加薪，還是趁早找一份薪資更高的工作？他也想知道，在大家眼中，一個北漂族的月薪要到什麼程度，才能算是過得不錯？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己體感過8萬才不像是在生存」、「沒6萬都不建議北漂，除非薪水調整空間很大，不然一般人扣掉房租、伙食、雜七雜八，根本沒啥錢」、「北漂覺得要5萬月收比較值得，現在一個月要花3～4萬（含房租）才能算得上是在生活」、「我也是北漂的，現在薪水平均一個月6.7萬，以前做過3萬的工作，完全沒有生活品質可言」。也有網友認為，「你不如回家鄉工作，不然一直繳房租，你要多久才能存到錢啊」。