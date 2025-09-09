25歲妹沒找正職！「2份兼職+投資」月薪曝　大票愣：有點羨慕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現代人的工作型態和過往不同，越來越多人會兼職、發展副業。有女網友表示，畢業後做過辦公室、客服、倉管等職，發現自己很難在同一處待超過四小時，人際互動也常讓她焦慮；改做兼職後反而自在。她目前早上做物流四小時約22K、晚上在超市四小時加假日全天約22K，再加上投資每月多4K～5K，等於月入約48～49K，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「有人一直沒去找正職，只做兼職嗎？」說她畢業後做過辦公室、客服、倉管等工作，發現自己沒辦法在同個地方待超過4小時，回顧自己嘗試正職工作時，常因內向與職場人際不順而「只要是正職工作就會很慌張」，無法長時間被綁定在同一空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來她轉做兩份兼職，早上物流四小時、晚上超市四小時，假日視情況排全天班，合計月收落在44K左右，再加上投資收益合計可到48K～49K。她形容「只有四小時」的節奏讓她放鬆許多，且同事多半年輕、好相處，這種下班還能相約出遊的輕鬆感，是過去正職體驗不到的快樂。

現階段她把白天中段留給讀書準備公職，晚上固定去上班，生活步調清楚也能持續進修。不過她也自我提問：身邊多半走向正職的同齡人，自己已經25歲，卻選擇一直打工，這樣是否會影響未來？因此上網徵詢過來人意見。

貼文一出，許多人反而直讚，「過得很開心很棒啊！而且妳的薪水還比很多正職的高吧？有在讀公職也有持續進修，不覺得妳現在的生活有何不妥」、「有點羨慕，一般正職還得做到累死，才能跟妳差不多，工時比妳長多了」、「覺得很可以啊！只是正職的福利沒有而已」、「我也是從百貨主管身份，退而轉打2份工喔！真的是時間很彈性，而且人際關係，真的是剛剛好的距離。」