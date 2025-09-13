夫嗆「女人就是要給人X的」無套硬上害懷孕　女提告離婚結果曝

▲台北人妻控訴遭婚內性侵，上法院訴離並求償百萬。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻小美(化名)上法院打離婚官司，控訴丈夫阿廷(化名)罵她「廢物、女人就是要給人X的」，並多次不經她同意壓制硬上，也不願意戴保險套，她只好吃藥流產，再自行裝避孕器，導致身體多次開刀、子宮受損，憤而向阿廷求償百萬。全案經士林地院審理，法官認為小美僅能證明曾被阿廷罵「廢物」，不過兩人婚姻破裂已無法回復，判准兩人離婚。

小美控訴，她和阿廷婚後生下2個女兒，阿廷不僅不顧小孩，還多次罵她三字經、廢物，羞辱「女人就是要給人X的」，多次不經她同意就硬上，她自知沒法抵抗阿廷的壓制力，只能央求阿廷戴保險套，阿廷卻置之不理，她因而懷孕需吃藥流產，阿廷便要她自己看醫生裝避孕器，但她身體沒辦法適應避孕器，導致多次開刀、陰道發炎、子工受損，因而身心俱疲，承受極大痛苦，多次到身心科就診諮商，也向法院聲請保護令獲准。

小美認為，阿廷多次對她肢體、言語家暴和性侵，她已無法忍受這種同居虐待，想要一起婚姻諮商也遭阿廷拒絕，婚姻以維持不下去，希望法官能判准離婚，並求償精神撫慰金100萬。

庭審時，阿廷否認小美的控訴，表示小美為了離婚，從2023年2月3日無故離家並把小孩接走，導致兩人分居迄今，期間小美還聲請通常保護令，並對他提告性侵，雙方都沒有維持婚姻的意願，他同意離婚。

阿廷認為，法院核發保護令，只是因為他罵小美「廢物」，那也是因為小美將2名幼女放在家中無人看管，他一時氣憤才口出惡言，但他不認為一句「廢物」會對小美造成多大痛苦，以至於需要精神賠償，小美求償沒有道理。

法官指出，小美控訴遭性侵的部分，因被士林地檢署調查處不起訴處分，依證據僅能確認阿廷曾對小美辱罵「廢物」，難以依小美主張遭虐待，不過雙方欠缺共同生活、相互扶持等共創家庭生活的實質內涵，且婚姻破裂已無回復的希望，雙方都有責任，判准離婚，阿廷免賠。

另夫妻財產分配部分，法官計算，小美婚後財產總價值為7萬1253元，阿廷存款、股票及保險為17萬5389元，他名下雖有受贈北投區溫泉段7筆不動產等，但不應列入婚後財產分配，判阿廷要給小美夫妻剩餘財產差額5萬2068元，並按月支付2名未成年子女扶養費各1萬6000元。可上訴。