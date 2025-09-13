　
社會 社會焦點 保障人權

男閨蜜設局！前夫帳戶幫匯款她淪詐欺共犯　「這理由」判無罪

▲▼提款、領錢、ATM、銀行。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲女子為了男閨蜜借前夫帳戶淪為詐欺共犯。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

黃姓女子因王姓男閨蜜聲稱需要實體帳戶讓朋友還錢，熱心向前夫借帳戶，因此捲入詐騙風波，前夫的帳戶還被凍結。經過法院審理，案情出現大逆轉，法官認定證據不足，將黃女判決無罪。

判決指出，2023年10月，黃女從花蓮到南投草屯與一位名叫「Yo」的王姓網友見面，還在對方家裡住了一個星期。期間，王男向黃女訴苦，說有朋友要還錢給他，但自己只有數位帳戶，需要實體帳戶才能收款，請黃女幫幫忙。

黃女不疑有他，想到前夫鄭男有帳戶，就向前夫商借，並將存摺封面拍照傳給王男，她怎麼也沒想到，這個單純想幫助朋友的行為，竟會讓自己陷入法律糾紛。

原來王男根本是詐騙集團成員，他拿到帳戶後，立即在臉書刊登販賣便宜住宿券的假廣告。當被害人上鉤聯繫時，詐團成員就謊稱「必須先匯款才能寄出住宿券」，騙取一名受害者將1萬3500元匯入鄭男的帳戶。

得手後，王男馬上指揮黃女，要求她請鄭男將帳戶裡的1萬3000元轉到指定的一銀帳戶。幾天後，又指示黃女請鄭男領出500元購買遊戲點數，並將序號和密碼傳給他，將贓款漂白。

直到鄭男的帳戶被列為警示戶凍結，整件事才曝光。鄭男氣急敗壞地找前妻理論，黃女這才知道自己被騙了，當場用LINE打電話給王男痛罵「這是我前夫的薪轉帳戶，為什麼會變成詐騙帳戶？」面對質問，王男只是敷衍地說自己在開車，晚點再談，後來還傳送與他人的對話截圖，試圖證明自己的清白。鄭男在法庭上證稱，黃女後來多次當著他的面與王男對質，但王男始終閃爍其詞。

檢方認為，黃女之前就有因為提供帳戶被起訴的記錄，應該知道隨意出借帳戶的風險，因此認定她涉嫌詐欺和洗錢罪嫌。但法官仔細調查後，認為黃女與王男是現實生活中認識的朋友，她當時還住在王男家，生活開銷都由對方支付，兩人有相當的信任基礎，這與她前案「將提款卡寄給陌生人」的情況完全不同。

法院審理發現，收款的帳戶確實是王男本人申請的，這讓黃女的說法更加可信。法官也考慮到，黃女行為時，前案還沒開始偵辦，她只知道帳戶被凍結，不一定清楚涉及刑責。

合議庭認為，黃女是確實被王男騙了，而不是心存僥倖或放任犯罪發生。根據「無罪推定」和「罪疑惟輕」原則，既然檢方無法證明黃女有共同犯罪故意，因此判決無罪。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

