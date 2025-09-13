　
社會 社會焦點 保障人權

停工廠房鬼月「電費破萬」暴漲167倍　屋主氣炸：好兄弟開趴？

▲民眾向議員賴清美陳情，台電9日派員前去勘查卻稱「漏電」。（圖／賴清美提供）

▲民眾向議員賴清美陳情，台電9日派員前去勘查卻稱「漏電」。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一間鐵皮工廠已經停工半年多，既沒有出租也沒有人使用，今年4到6月的電費只有101元，沒想到6到8月的電費竟然飆到1萬6868元，暴增了167倍！讓屋主氣得直呼「難道是有好兄弟在裡面開轟趴？」他第一時間就向台電反映，但對方只回說「可能是漏電」，讓他完全無法接受。

彰化縣議員接到民眾陳情後，通報台電，9日派員到現場檢查，確認電表運作正常，抄表數據也沒有問題。12日下午又再度會勘，進行更詳細的電流測量，但還是找不出電費暴增的原因。

▲鐵皮工廠已閒置半年無人使用，電費竟從上一期的101元暴增至1萬6868元。（圖／翻攝自臉書／賴清美）

▲電費暴增破萬元。（圖／賴清美提供）

台電營業處副處長劉詩亮表示，目前初步檢查電表正常，抄表數據正確。他建議屋主這期電費先不要繳，台電將會每週派員抄表，持續監測用電狀況。如果有異常，才能進一步追查是否被盜電或其他問題。

「這根本不可能！」屋主氣憤地說，工廠裡空無一物，電源也全部關閉，怎麼可能產生這麼高的電費？「難不成是好兄弟使用」、賴清美質疑，會不會是台電抄表人員便宜行事亂估電費？或者是工廠遭到他人盜電？前後兩期電費差距這麼大，實在很不合理。

▲台電9日派員前去勘查稱「漏電」，民眾氣得向議員賴清美陳情。（圖／賴清美提供）

▲停工的無人廠房電費竟暴增破萬元。（圖／賴清美提供）

「101元和1萬6千多元，這差距太離譜了！」賴清美要求台電一定要徹底查明原因，給屋主一個合理的交代。她也建議台電應該檢討抄表制度，避免類似情況再次發生。民眾紛紛質疑是電表出現問題，「一家三口只有晚上才返家開電器使用，也收到1萬多元的收費單」、也有「小夫妻用電增爆一倍以上」，經向台電反映後，這次的收費單已經回復正常。

09/11 全台詐欺最新數據

蛋黃酥之亂又來了！彰化排隊名店「不二坊」日前宣布，彰化路中正路門市將自明(14日)起將暫停販售長達19天，讓許多沒預訂到的民眾急瘋了。消息一出，今日最後營業日出現驚人排隊人，椅凳隊伍長達400公尺，人車來回鑽馬路險象環生，讓轄區三民路派出所員警疲於奔命輪流前往維持交管，而代購價格更是直接翻倍漲，一盒15顆裝已飆到1500元，現場只能用「瘋狂」兩字形容。

