「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

▲脫北者表示，金正恩執政後，北韓人民生活變得更加艱困。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

聯合國最新調查報告指出，北韓政府持續強化全面控制，透過更嚴厲監控手段限制人民自由，包括擴大死刑執行範圍，人民若被發現觀看或分享外國影劇內容，將面臨處決命運。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）對過去10年的脫北者進行超過300場訪談後發現，北韓政府加強控制「人民生活的各個層面」，不論是經濟、社會或者政治，當今世界沒有任何國家的人民遭受如此嚴格的限制，科技進步更助長了監控體系的普及。

2015年起，北韓新增至少6項可判處死刑的法律條文，脫北者們透露，2020年開始更多人因為持有、觀看或散播外國影劇內容被處決，並且由行刑隊在公開場合執行，目的在於威懾民眾、殺雞儆猴。

一位康姓受訪者（Kang Gyuri）2023年逃離北韓，曾親眼目睹3名友人因持有南韓影視內容遭處決，其中一位年僅23歲的朋友更與毒販同庭受審，「這些罪名如今被視為同等嚴重」。

▲金正日逝世11周年，北韓平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

此外，平壤也加大強迫勞動，貧困民眾被徵召加入「突擊隊」，其中甚至包括數以千計的孤兒與流浪兒童，前往執行建築或採礦等高風險勞工，死亡事件頻傳。

BBC指出，金正恩2011年掌權時，北韓居民一度期待生活改善，因為他承諾發展經濟，讓人民不再需要「勒緊腰帶」。未料，金正恩2019年放棄與西方外交談判，專注武器計畫後，人民生活水準及人權狀況反而惡化。

報告指出，幾乎所有脫北者都表示他們沒有足夠的食物，一日三餐成為「奢侈」，新冠肺炎疫情期間全國各地都有人餓死。與此同時，政府卻持續打壓非正式交易場所，使他們更難謀生。

一位2018年17歲時脫北的女性透露，「金正恩執政初期，我們還有一點希望，但沒有持續太久。政府逐漸阻斷人民獨立謀生的管道，生存本身變成日常折磨。」

▲北韓民眾在平壤普通江區上散步。（圖／達志影像／美聯社）

北韓至少4座政治犯監獄仍在運作，囚犯持續遭受酷刑和虐待。許多脫北者目睹他們死於虐待、過度勞動與營養不良。聯合國呼籲把相關情況提交給海牙國際刑事法院（ICC）審理，但此舉必須獲得聯合國安理會批准，而2019年以來，中俄2大常任理事國多次阻止對北韓實施新制裁。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）警告，若情況持續下去，北韓人民「將承受更多長期以來所遭受的折磨、殘酷鎮壓與恐懼。」