大陸 大陸焦點 特派現場

讓中國企業違法採集TikTok數據？　陸商務部反駁：從沒要求

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

文／中央社

美中將於西班牙舉行會談，當中會談及TikTok等經貿問題。中國商務部表示，中國政府從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。

中國商務部官網12日晚間發布新聞發言人就TikTok問題答記者問。

有記者提問，據中美發布的有關消息，雙方將於14日在西班牙舉行會談，並將談及TikTok問題，請商務部就此提供進一步訊息。

中國商務部新聞發言人表示，對於TikTok問題，中方的立場是明確的、一貫的。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批TikTok問題。中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。

該發言人表示，近日，經雙方商定，中美團隊將就TikTok等問題舉行會談。中方敦促美方與中方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

中國商務部12日晚發布訊息，表示中國國務院副總理何立峰14日至17日將率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論「美國單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題」。

美國財政部也表示，TikTok將被列入這次會議中討論。TikTok若不轉為美國持有，恐面臨禁令。

美國總統川普（Donald Trump）此前將TikTok出售美國資產的最後期限，延長至9月17日。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議
應曉薇PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己
江祖平疑遭龔益霆性侵　「媽媽」現身談龔：活力陽光美少年
72歲婦領120萬遭阻…不耐煩喊「尊重我決定」！結局慘了
台南台積電廠區意外！　1人死亡

陸商務部證實中美第4次會談　TikTok角力戰開打

陸商務部證實中美第4次會談　TikTok角力戰開打

美媒《路透社》率先披露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將於下周前往西班牙馬德里（Madrid），與大陸副總理何立峰舉行今年第4次會晤。對此，大陸商務部今（12日）稍早證實這項消息，並且明確指出雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題進行會談。

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津 穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

最受歡迎表情包「無語哥」現身天津 穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

館長抖音粉絲破200萬：感謝所有人

館長抖音粉絲破200萬：感謝所有人

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

