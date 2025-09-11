最受歡迎表情包「無語哥」現身天津　穿「中國老鐵」T恤做煎餅果子

▲網紅「無語哥」的各種表情包。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

在Tik Tok等社群平台擁有全球超高人氣的網紅「無語哥」Khaby Lame昨（10）日現身天津義大利風情街馬可波羅廣場。他身穿一件印有「中國老鐵」字樣的白色T恤，引來大批市民圍觀。現場一名天津市民與其握手合影後，興奮地送上天津特產大麻花，還激動喊道，「爸爸媽媽，我上電視了！」

▲無語哥接過粉絲贈送的天津大麻花並親切的和粉絲合照。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，「無語哥」此行在天津體驗了多種本地特色活動。在海河畔北安橋附近，他挑戰與「跳水大爺」一同做腹肌輪運動，但屢試未果，隨後又與大爺們合影，高喊「我愛中國」。

隨後，相聲演員曹雲金親自教他打快板，雖然動作略顯生疏，但獲得現場稱讚。此後，他還動手製作並品嚐天津煎餅果子，學打太極時更是邊偷瞄老師動作邊模仿，被現場民眾笑稱「行走的表情包」。

▲無語哥親自動手製作煎餅果子。（圖／翻攝極目新聞）

當天下午，另一位因「栓Q」梗走紅的網紅劉濤（栓Q哥）也現身，並和「無語哥」合唱歌曲〈Row Row Row Your Boat〉，重現網路名場面。

「無語哥」本名為Khaby Lame，是一名義大利籍塞內加爾裔創作者。2020年因疫情失業後開始在TikTok拍攝短視頻，以誇張卻無聲的「無語」表情，諷刺繁瑣的生活小技巧，迅速在全球爆紅。他標誌性的攤手與「翻白眼」動作被製作成表情包，在大陸十分受歡迎。目前，他已坐擁逾1.6億粉絲，成為TikTok全球關注度最高的創作者之一。