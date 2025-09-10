　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸抖「上車舞」以後看不到了？　直播主喊「近平哥哥」遭停播

 記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸短影音平台抖音近期吹起「上車舞」風潮，其中又以「SK月亮湖217」、「EUREKA」兩團深受網友喜愛。不少台灣網友也到直播間刷起名字，甚至有「國昌哥哥、文哲哥哥、清德哥哥」等政治人物名字，令直播主嚇得急喊停。不過抖音平台官方也注意到此現象，發出了禁播公告。

▲人氣直播主楓葉。（圖／翻攝自抖音）

▲人氣直播主楓葉。（圖／翻攝自抖音）

綜合陸媒報導，抖音官方更新公告指出，「不規範團播玩法」類違規案例，禁止通過唱唸改編等形式，在直播間口播展示用戶暱稱／手機尾號等個人信息＋旁白描述的誘導打賞行為，如「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」等內容。

公告指出，違規話術如下，「@用戶暱稱＋寶寶請上車，XXX。下一位……。」未來恐將無法在抖音平台上看到「上車舞」等相關違規直播。

▲上車舞。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲上車舞。（圖／翻攝自抖音，上同）

多位台灣網友在「SK月亮湖217」直播間，狂刷台灣政治人物的名字，令直播主情緒失控，脫口飆罵「文哲就是柯P，不要以為我不知道，你們衝X小啊，不要玩了好嗎」，最終直播更無預警中斷。

▲直播間遭停播。（圖／翻攝自抖音）

▲直播間遭停播。（圖／翻攝自抖音）

不僅月亮湖「遭殃」，其他直播間還有網友故意用「靜平」、「靜屏」等同音字，故意讓主播唸出「近平寶寶」、「近平哥哥上車囉」、「近平坐下」等等，令不少幕後主持人嚇得措手不及，趕緊換下一位，導致部分直播間，因此遭到暫時禁播的處罰。

▲有大陸網友不解為何「上車舞」突然爆紅。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

▲有大陸網友不解為何「上車舞」突然爆紅。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

不少大陸網友對此現象無奈表示，上車舞非近期才出現的新舞蹈，已存在許久，只是近期又被台灣網友「捧紅」，「我真的沒想到會是因為政治原因，台灣朋友們手下留情」、「不可能是這樣被玩紅的」。

多位直播主表示，為了因應平台官方公告，以後「上車舞」將不會以直播的形式出現，直播間跳舞內容將進行調整。而「SK月亮湖217」似乎發現台灣網友的喜愛，人氣成員楓葉更直接開通IG帳號，將不受抖音平台規範，繼續展現舞蹈影片。

09/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...

