生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

販售二手繪本「做錯1步」慘了！他一查帳戶：已經近乎一空

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲當事人PO文出售二手繪本，豈料卻遭詐騙。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「等我回過神來，帳戶已經近乎一空。」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人先前決定將家中童書分享給有需要的家長，於是透過臉書PO文出售，沒多久後，就有人私訊他，表明購買意願，豈料他卻因此掉進詐騙陷阱，「帳戶已經近乎一空」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「網路求售有緣人，帳戶驗證騙我錢」為標題分享案例，當事人的孩子逐漸長大，所以他就決定整理家中童書，把一些二手繪本分享給有需要的家長。他透過臉書的繪本買賣社團出售，結果沒多久後，就有人私訊他，表明收購意願，「他說很喜歡我貼文的那幾本繪本，想買回去陪孩子一起看」。

當事人當時心想，「看來，也是個注重家庭教育的家長呢！雙方緊接著討論交易細節。」買家當下建議使用「好賣+」交易，並且傳了一個網址給他，提醒要先經過認證，否則交易會失敗。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

當事人點進連結後，畫面跳轉到一個購物平台，「頁面看起來蠻正常的，對方還介紹一名台新銀林專員給我，林專員透過語音通話指導我操作金融帳戶驗證流程。」雖然他有點疑惑，但因為專員掛保證只是驗證，不會影響存款，所以他就依照指示匯了好幾筆錢。

緊接著，又有一名主任教學如何轉帳驗證，當事人則在他們的要求下，「把提款卡拍照傳給對方。」就這樣，他們透過網路轉帳、電子支付甚至是無卡提款，逐步轉走存款，等當事人意識到此事，「帳戶已經近乎一空，只能趕緊向警方報案」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、網路交易，請透過正規合法平台，才有保證。

2、有網路平台交易問題，請自行查詢並聯繫官方窗口。

3、不點擊陌生人提供的連結。

4、不提供個人金融資訊給陌生人。

5、聽見驗證金流，就是詐騙。

6、銀行不會透過LINE或陌生電話指示轉帳。

7、如有詐騙疑慮，請立刻撥打165諮詢。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

