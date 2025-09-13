72歲婦領120萬遭阻…不耐煩喊「尊重我決定」！警查身分竟是通緝犯

▲北市72歲婦人提領120萬現金遭警關心，一查竟是通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市信義分局吳興街派出所日前接獲報案，指稱轄內信義路五段某銀行有一名女子疑似遭到詐騙，需警方到場協助。員警到場了解後，不僅成功攔阻可能的詐騙提款，更意外發現該女子竟是遭檢方通緝在案人士，順利將其逮捕歸案。

警方表示，當時一名溫姓女子（72歲）準備持保險保單提領現金新台幣120萬元，並稱款項用於「室內裝潢」，但始終無法提出任何佐證單據。員警判斷其情境與常見詐騙手法高度相符，遂耐心勸說；但溫女態度堅持，強調自己不可能受騙，甚至一度不耐煩，要求警方尊重她的決定、不要干涉。

員警進一步查證身份時，赫然發現溫女竟被台北地方檢察署以侵占案發布通緝中。經警方告知後，溫女也錯愕表示並未收到相關司法文書。經過警方安撫與說明，溫女最終放棄提領現金，並依法解送至台北地檢署歸案。

信義分局強調，此次行動不僅守護民眾財產安全，更意外緝獲逃犯，展現警方打擊犯罪與防詐雙重成效。警方也再次呼籲，若接獲疑似詐騙的電話或訊息，務必保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同防範詐騙，守護財產安全。