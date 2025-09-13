「普發1萬」簡訊是騙局　台西公所政風室教民眾一眼識破

▲台西鄉公所政風室主動把握溪頂社區發展協會活動機會，走進社區將最新詐騙手法與防範觀念帶到民眾身邊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

近年詐騙手法層出不窮，從假冒股票投資、解除分期付款到假交友、假買家陷阱，詐騙集團無所不用其極，讓不少獨居長者與一般民眾受害。為守護社區安全，台西鄉公所政風室主動把握溪頂社區發展協會活動機會，直接走入社區，以面對面交流方式，將最新詐騙手法與防範觀念帶到民眾身邊。

根據165反詐騙平台最新統計，今年8月全台詐騙案件突破1萬5,000件，財損更高達73億4,866萬元。其中以網路購物詐騙最猖獗，高達3,427件；其次是假投資、假交友、假買家及假徵婚等手法，讓被害人一不小心就血本無歸。

政風室主任陳大中提醒，詐騙話術更新速度驚人，近期甚至出現假冒「普發1萬元」的簡訊，誘導民眾點擊連結、輸入姓名、身分證及銀行帳號，網頁還仿造官方介面，極具欺騙性。他呼籲大家務必保持警覺，切勿隨意點擊或填寫資料。

活動現場，陳大中更利用法務部反詐騙宣導海報，強調防詐要牢記「三多三不」，三多：多問、多查、多確定；三不：不信、不理、不轉帳。例如有長輩白天在家，常收到「貨到付款包裹」，若沒先核對來源就付錢，很可能誤中網購詐騙陷阱。只要多一步查證，就能避免損失。

此外，陳大中也特別宣導7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》，說明揭弊者依法享有身分保密、工作保障與人身安全等完整保護，保障制度日趨健全。他期盼藉由宣導，讓更多民眾了解相關規範與保障內容，勇於揭弊，共同打造更透明、公正的社會。

▲詐騙集團無所不用其極，讓不少獨居長者與一般民眾受害。（圖／記者游瓊華翻攝）