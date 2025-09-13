一句「都敢放款了何必騙你」　他慘賠10多萬曝詐團攻心術

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小清（化名）因家中急需一筆錢周轉，於是上網尋找借貸款告，對方說要先交3萬元面交保證金，他當下雖然有起疑，但對方又用一句「公司都敢放款幾十萬了，何必騙你這幾萬元」，動搖他內心的質疑，最終他不僅沒有貸到款，反而還損失10多萬元。

▲小清誤信詐團話術，最後不僅沒有成功貸款，還損失10多萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害者小清提到，近期因為家中需要一筆錢周轉，就在不知道該怎麼辦的時候，剛好在抖音平台看到借貸整合廣告，於是他主動聯繫對方，並向「張經理」說明需要借貸數十萬元。

小清表示，張經理聲稱核貸之後會派人面交款項，但為了保障面交人員的安全，需要先以點數卡支付3萬元面交保證金，當時他心想，「我就是沒錢才找你們借錢，怎麼現在反而要先付錢給你們？」張經理則不斷強調，這是為了審核借款人的周轉能力、保證會全額退款，最後甚至反問一句，「公司都敢放款幾十萬了，何必騙你這幾萬元？」

小清說，因為張經理的這一番話，動搖了他內心的質疑，為了早日拿到這筆錢，只好硬著頭皮向親友借錢買點數卡，沒想到張經理又以「需要補繳其他費用才能撥款」等理由，繼續誘導他購買點數卡，就這樣他陸陸續續買了10多萬元的點數卡並交給對方。

後來因為家人詢問貸款進度，小清與家人討論之後，一致認為這間貸款公司怪怪的，決定向警方尋求協助，這才知道自己誤入了典型假貸款詐騙的陷阱。

警方提醒，民眾若有貸款需求，請洽金融機構辦理，正常貸款會從核貸金額扣除保證金，絕不會要求額外支付「保證金」或「點數卡付款」，只要聽見點數卡付款，就是詐騙，民眾如果遇到不確定的金錢要求，可以先撥打165專線諮詢，以免誤入詐團陷阱。