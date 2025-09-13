澄清湖球場啥都有！一壘三呎線驚見「鐵釘插紅土」　高市府回應了

記者許宥孺／高雄報導

澄清湖棒球場場地又出現異物！繼去年在一壘附近發現「鐵條」，台鋼雄鷹昨（12）日在迎戰富邦悍將時，又在一壘旁三呎線末端發現一根鐵釘，賽事一度中斷，球迷看了直呼「超危險！」高雄市運發局對此表示，賽前已將場地點交給台鋼，該三呎線由台鋼場務負責劃設。

中華職棒昨晚在澄清湖棒球場舉行例行賽事，由台鋼雄鷹迎戰富邦悍將，賽事進行到一局下半時，台鋼攻勢正起，台鋼一壘指導教練黃甘霖突然發現壘包旁有異物，立即向壘審反應，一壘審蔡豐澤隨即大喊「暫停、暫停！」工作人員進場處理，賽事短暫中斷後恢復。

球迷全看傻眼，直呼「超可怕」、「怎麼又是澄清湖 上次是鐵條」、「這球場也太多奇奇怪怪的東西」、「要是撲下去就完了」。不過也有球迷分析，「應該是畫完線沒拔」、「畫線的釘子忘記拔，這場務要飛天了吧」、「那位置加深度，畫線忘記拔吧」。

▲ 一壘三呎線「冒出鐵釘」，台鋼總教練洪一中傻眼。（圖／截自cpbl.tv）



事實上，這並非澄清湖球場首次發現異物。去年4月26日二軍台鋼對統一賽前練球時，也曾在一壘附近發現「鐵條」；當時不少網友質疑場地整理不確實，高雄市運動發展局其後對外致歉，表示已即刻移除異物、啟動全面盤查並調查原因，並向球團與球員致歉。

為確保球員安全，運發局每場賽事都會再與球隊進行場地點交，後由球場場務人員劃線，這根鐵釘疑似是在標線後遺留的金屬物。針對昨晚場地出現鐵釘，運發局對此表示，賽前已將場地點交給台鋼，該三呎線是由台鋼場務負責劃設。