雪坊凌晨發6點聲明「重申無政治立場」　打錯字也道歉

記者黃翊婷／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）日前評論前民眾黨主席柯文哲交保事件引發爭議，合作廠商雪坊與藍海饌相繼宣布終止合作，廠商卻遭到綠營支持者抵制。對此，雪坊13日凌晨再度發出一篇聲明，強調他們沒有特定政治立場，未來也不會再與涉及高度爭議的人士合作，甚至連上一篇道歉啟事寫錯字都一併更正。

▲▼ 。（圖／翻攝自雪坊鮮果優格FB）

▲雪坊宣布與四叉貓終止合作，遭到綠營支持者抵制。（圖／翻攝自Facebook／SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格，下同。）

四叉貓日前因在社群網站評論柯文哲，「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，引發社會大眾正反意見爭論。網紅陳沂隨即發文譴責，還宣布要抵制四叉貓的所有業配。接著，與四叉貓有合作的廠商雪坊與藍海饌，均相繼宣布終止合作，結果反而引起綠營支持者不滿，紛紛表態要抵制廠商。

雪坊遭抵制，13日凌晨再度發表聲明。（圖／翻攝自Facebook／SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格）

▲雪坊13日凌晨再度發表聲明。

雪坊13日再度發出聲明，強調他們沒有特定政治立場，也不會以特定政治立場作為合作依據，未來他們會強化內部審查機制，不再與涉及高度爭議的人士合作。就連上一篇道歉啟事寫錯字，雪坊也一併在聲明中道歉並進行更正。

雪坊聲明啟事全文

針對近期各界對本公司團購合作對象之關心，雪坊特此鄭重聲明如下：

一、我們自立業以來，始終以「品質至上」及「與人為善」為核心價值。我們專注於產品的研發與品質管理，所有資源與心力皆投注於提供消費者最好的商品與最好的服務。

二、為推廣產品，近幾年來，我們廣泛與團購主合作，其中有我們主動邀請者，也有對方主動接洽者。在業務推廣上，未能充分顧及社會觀感，顯示我們在敏感度與審核把關上仍有不足。我們在此承認這點疏失，並重申：我們本身並無特定政治立場，也不會以特定政治立場作為合作依據。

三、雪坊充分理解並尊重消費者對品質價值的期待，並努力踐履企業應當肩負的社會責任。即刻起，我們將強化內部審查機制，確保未來合作對象符合社會責任與大眾期待。我們亦鄭重承諾，不會再與涉及高度爭議的人士合作。

四、本於「與人為善」之企業理念，我們會盡最大努力避免挑起任何的紛爭與對立，未來若有合作團購主涉及此一底線，雪坊將隨時終止團購合作。

五、前篇道歉啟事「向大家致上最深的歉意」一段，其中「致上」誤植為「至上」，一併於此更正。

六、雪坊感謝各界長期支持與指教，我們將持續以誠信、品質與專業為基礎，守護消費者的信任與期待。

SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格發佈於 2025年9月12日 星期五
09/11 全台詐欺最新數據

週末酷熱37℃　將有「熱帶擾動」向台灣逼近
美債殖利率攀升！道瓊收跌近300點　台積電ADR漲0.16％
國道3號深夜自撞全毀！　「落跑駕駛」影像公布
柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！正義父親手逮人

