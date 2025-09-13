挨批霸凌四叉貓！陳沂反擊「2狀況」才是：指出別人的錯誤不叫80

▲網紅陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅陳沂之前發文譴責四叉貓，更宣布抵制四叉貓所有業配，「未來跟四叉貓有合作的廠商，我一律不合作！」結果此話卻掀起爭議，因此她就在臉書發文強調，「指出別人的錯誤不叫80（霸凌）」，「所以說你們的正義標準其實就是：非我族類，其心必異」。

陳沂在臉書上發文表示，「現在變成我在80四叉貓？」她強調，指出別人的錯誤並不是霸凌，霸凌應該是像四叉貓那樣，「肉搜路人資料公審，把人逼上絕路，還得意的說那是他的戰績。80是在別人失去至親的時候，訕笑他來不及見最後一面」。

陳沂接著說，四叉貓指是一個網紅，又不是像麥當勞、路易莎那種大企業，為什麼要抵制？她也說，「先不說抵制路易莎我覺得根本是莫名其妙的事。人家只是希望罷團不要連日佔用桌子收件，就被大舉出征，這才是80。就說網紅吧，之前統神幻想一下口嗨，不也被抵制到工商幾乎被拔光」。

陳沂也說，「所以說你們的正義標準其實就是：非我族類，其心必異。跟你們同個陣營的，不管做什麼壞事都沒關係。陣營之外的，通通都該S」。

貼文曝光後，有網友表示，「不是啦！大家的意思應該是妳也很常80別人，現在裝作一副正義使者的樣子，大家才這麼氣憤」。陳沂對此則說，「指出別人的錯誤不叫80，重新定義清楚」。