生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

▲▼遭四叉貓粉性侮辱，正妹護理師報警怒告。（圖／翻攝自Threads）

▲護理師遭四叉貓粉性侮辱「臭X魚」報警怒告。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

政治網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）近日因言論爭議遭部分品牌切割，引發政壇與網路激烈論戰。一名正妹護理師日前在社群平台表達不同四叉貓的行為，不料遭一名支持四叉貓的網友用侮辱性言詞辱罵，氣得她決定報警提告，貼文一出立刻引發網友熱議。

這位護理師在Threads表示，支持四叉貓的網友請封鎖她，她可以接受不同政治立場，但無法忍受沒有人性的發言，不料遭一名支持四叉貓的網友A嗆「妳是跟多少男人舒服，才得到這麼多愛心，給你一個稱號，破處大隊長」、「臭X魚你在想什麼一點都不重要……，性別轉換誰理妳啊」。

其他網友看了網友A的回應後，紛紛撻伐網友A的留言相當沒品，但網友A卻反嗆護航的網友「就算有人要支持妳，也是為了看有沒有機會能X妳」、「哈，騎士團隨便講都能釣到，記得截圖跟這位護理師說，我有幫妳說話罵酸民喔，來給我一發獎勵獎勵」。

護理師氣得截圖網友A的留言並報警提告，其他網友也說「支持你提告，也不要輕易和解」、「立場不同，不要來看就好了，跑到人家的貼文留言，還做出這種侮辱攻擊，被告活該」、「雖然我跟你不同的政治立場，但是這種謾罵的行為，的確應該收到懲治」。

在 Threads 查看
09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

正妹護理師抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

網紅呱吉（邱威傑）11日直播時，針對四叉貓（劉宇）因訕笑前民眾黨主席柯文哲父喪事件引發的廠商切割潮，表示他認同四叉貓跟他的政治理念相同，也敬佩對方，但不滿「肉搜」這行為，此番言論卻引來青鳥不滿，讓邱直接爆氣摔耳機、麥克風。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修傻眼，「這什麼社會化失敗的老屁孩。」

