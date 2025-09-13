不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作：引起吵架的都不做了

▲雪坊近年廣泛與團購主合作。（圖／翻攝自Facebook／SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）因言論引發爭議，讓合作團購的廠商「雪坊鮮果優格」宣布停止合作，但該品牌也因此部分人遭到抵制。「雪坊鮮果優格」對此發布聲明承諾，「不會再與涉及高度爭議的人士合作。」結果就有網友留言表示，應該也要和黃士修、陳沂切割！品牌便回應，以後只要是會引起吵架的團購，都不做了。

雪坊鮮果優格透過臉書粉專貼出聲明啟事，提到為了推廣產品，他們近年來廣泛與團購主合作，「在業務推廣上，未能充分顧及社會觀感，顯示我們在敏感度與審核把關上仍有不足。我們在此承認這點疏失，並重申：我們本身並無特定政治立場，也不會以特定政治立場作為合作依據」。

聲明稿續指出，他們理解也尊重消費者的期待，「即刻起，我們將強化內部審查機制，確保未來合作對象符合社會責任與大眾期待。我們亦鄭重承諾，不會再與涉及高度爭議的人士合作。」本於「與人為善」的企業理念，他們會盡最大努力避免挑起任何紛爭與對立，「未來若有合作團購主涉及此一底線，雪坊將隨時終止團購合作」。

聲明稿曝光後，就有網友留言「早一點跟黃土條（指黃士修）跟陳三斤（指陳沂）切割吧！真正有爭議的是這種人，而不是四叉貓」、「怎麼『黃土條』、『陳三斤』為何沒有發聲明切割」、「如果要與人為善作為標準，陳沂小姐是符合貴公司現在這篇聲明的說法是嗎」。品牌對此回應，「以後只要是會引起大家吵架的團購我們就不做了」，他們以後不會再發這一類的團購了。

還有網友疑惑，「如果真的像貴公司講的無政治立場，為什麼陳小姐揚言要抵制的時候你們第一個跳出來？」品牌則表示，「其實我們並不是第一個，但是不是第一個也不重要，重點是如果我們有做得不好的地方，就應該盡快改正」。

品牌也在留言處表示，「為了避免後續的爭議與紛爭，這部分的團購合作都不會再繼續了，我們尊重各種立場並願意維護大家的言論自由，謝謝。」並補充，「針對大家所發言提問的每一位團購主，我們都會明確的回覆是否合作」。

▼聲明啟事全文。（圖／翻攝自Facebook／SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格）