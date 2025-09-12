　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

▲▼外交部長林佳龍歡迎「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲我外交部長林佳龍。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者陶本和／台北報導

我外交部長林佳龍日前出訪歐洲，昨日(11）抵達捷克；於此同時，中國外交部長也罕見在同一時間抵達歐洲，中方則重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並向有關國家提出嚴正交涉。對此，我外交部發言人蕭光偉12日晚間回擊，強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

中國外交部發言人林劍12日被問及林佳龍訪問歐洲一事時，再次重申其一貫的立場，強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，已向有關國家提出嚴正交涉。

對此，台灣的外交部發言人蕭光偉則於12日晚間回擊，強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

蕭光偉表示，作為國際社會的一分子，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動；特別是林佳龍訪歐是宣揚歐洲台灣文化年的台歐價值連結，並與歐洲友人正常交流，讓雙方進行更深厚密切的互動。

蕭光偉指出，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

外交部強調，我國將持續與全球民主夥伴深化合作交流，共同促進全球和平、穩定與繁榮。台灣的國際參與不容任何威嚇與打壓。外交部也要呼籲中國理性看待兩岸現實，以對話取代對抗，停止對台灣及國際社會的無理施壓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江和樹嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了
中華隊確定與韓國爭季軍
快訊／涉洗錢200億被羈押　「雨刷」抗告遭駁回
火鍋店主管偷走公司941萬　竟拿去抖內直播主
iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆30
獨／只想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

陸2少年吃海底撈「往鍋裡噴尿」　法院判賠938萬

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

柯文哲交保撤銷　民眾黨回應了

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

更多熱門

相關新聞

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

大陸國務院新聞辦今（12）日舉行「高質量完成十四五規劃」系列主題記者會，由大陸中央政法委、全國人大常委會法工委等單位就「十四五」期間，法治中國建設取得的突破性進展、歷史性成就，以及立法方面取得成就進行報告。

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

首次！日本監測到「福建號航空母艦」

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋？　外交部：虛心檢討

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋？　外交部：虛心檢討

關鍵字：

台灣外交中國回擊林佳龍歐洲外交部

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面