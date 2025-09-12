兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

▲我外交部長林佳龍。（資料照／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者陶本和／台北報導

我外交部長林佳龍日前出訪歐洲，昨日(11）抵達捷克；於此同時，中國外交部長也罕見在同一時間抵達歐洲，中方則重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並向有關國家提出嚴正交涉。對此，我外交部發言人蕭光偉12日晚間回擊，強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

中國外交部發言人林劍12日被問及林佳龍訪問歐洲一事時，再次重申其一貫的立場，強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，已向有關國家提出嚴正交涉。

對此，台灣的外交部發言人蕭光偉則於12日晚間回擊，強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。

蕭光偉表示，作為國際社會的一分子，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動；特別是林佳龍訪歐是宣揚歐洲台灣文化年的台歐價值連結，並與歐洲友人正常交流，讓雙方進行更深厚密切的互動。

蕭光偉指出，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

外交部強調，我國將持續與全球民主夥伴深化合作交流，共同促進全球和平、穩定與繁榮。台灣的國際參與不容任何威嚇與打壓。外交部也要呼籲中國理性看待兩岸現實，以對話取代對抗，停止對台灣及國際社會的無理施壓。