快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

▲綠營揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨議員鄭孟洳、議員參選人張以理今（12）日踢爆，「美濃大峽谷」其中一名地主為無黨籍高雄市議員朱信強特助石麗君，她在國民黨立委柯志恩會勘時還現身，根本「自盜自演」。對此，朱信強發聲明致歉，第一時間已解除其助理職務，若有違法絕不護短，將虛心檢討，避免類似情事再次發生。

議員朱信強今日發表聲明，對石姓助理涉及美濃農地盜挖事件，深感遺憾，並在第一時間解除其助理職務。朱信強亦因助理涉案，鄭重向社會大眾致歉。

▲▼張以理與鄭孟洳揭露柯志恩與盜採地主同框「自盜自演」。（圖／記者賴文萱翻攝）

美濃農地遭盜挖事件引發社會關注，朱信強議員對服務處助理石麗君涉及其中，非常意外，他說，石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情，說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任。

朱信強在獲知助理涉案後，立即解除其助理職務，展現嚴正態度；朱信強強調，未來將全力配合主管機關進行相關調查，嚴查不法，若有違法絕不護短，避免類似情事再次發生。

朱信強說，他一向重視農地保護與環境永續，對服務處助理管理不周，他將虛心檢討，並督促相關單位加強查緝，持續守護美濃農地及落實農地污染防治。