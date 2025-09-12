高雄夜生活教母慘了！88節折200送絲襪　老司機認證：毒龍超酥麻

▲業者拍攝暗示性交易廣告影片上傳threads。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區一家SPA館打著舒壓放鬆的招牌，實則從事性交易，女負責人自稱「高雄夜生活教母」，經常穿著低胸細肩背心拍攝宣傳影片放上IG、threads，號稱有美容師扮成兔女郎陪玩，還有男客親身認證「毒龍很酥麻」，行徑超囂張。警方日前網路巡邏時，發現這些暗示性交易的廣告，將通知「高雄夜生活教母」到案說明，並依兒少法函送地檢署偵辦。

高雄養生館經常會在facebook、色情網頁打廣告，近年屢遭警方假扮成男客查獲，業者近期轉戰新社群平台，囂張的拍攝露臉色情廣告，介紹自家推出的活動多吸睛。

新興分局日前執行網路巡邏勤務時，發現轄內有養生館掛羊頭賣狗肉，假藉按摩名義實則從事性交易，並透過threads投放媒介暗示有性交易的廣告內容。

▲教母訪問男客實戰體驗，男客直呼毒龍很酥麻。（圖／記者許宥孺翻攝）



根據業者所拍攝的影片，自稱「高雄老司機夜生活教母」的負責人大方的訪問男客人的實戰體驗，男客人直言「跟家裡的完全不一樣」，體驗到了帝王級的服務。教母還提到，男客人特別想體驗「毒龍（舔肛門）」，男客則表示：「真的很酥麻，很爽」。

該業者在父親節時還大打廣告，為犒勞所有爸爸，當日預約小姐享有折扣200元；為求新意，還推出全館消費送一雙絲襪，讓小姐扮演成兔女郎，讓你「又絲、又撕、又濕」。

▲spa館經常舉辦活動吸引客人。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，由於該影片廣告恐讓未成年人閱讀，將依法通知該社群平台帳號持有人，並依兒少性剝削40條「以網路刊登足以引誘、媒介、暗示兒童少年有對價之性交或猥褻行為」，偵訊後函請高雄地檢署偵辦，後續加強查緝影片內商家，如有發現不法將會依法究辦。