　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／舉柯文哲案為例！高院罕見「自為裁定」陳怡君100萬交保

▲▼台北市議員陳怡君、陳怡君辦公室主任張惠霖，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市議員陳怡君到高等法院出庭，最終獲得100萬元交保。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費354萬餘元，又收賄70萬元為建商關說，遭檢方於6月間提起公訴。移審法院後，士林地院裁定收押3月，日前又裁定延長羈押2月。陳怡君不服，提出抗告，高等法院罕見的提訊陳怡君到庭訊問，期間辯方律師指稱，「前台北市長柯文哲這麼大案件都能交保」，請求高院讓被告等人交保。高院最後裁定，將陳怡君100萬元交保，並限制住居、出境出海，以及科技監控8個月。

民進黨籍的台北市議員陳怡君，選區為中山大同區，2018年間首度通過黨內初選，並以39歲的年齡當選議員，之後又順利連任成功。但檢調單位發現她與辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖勾結，疑似長期詐領助理費。時機成熟後，檢方於今年2月間發動偵查行動，並對陳怡君、張惠霖等人順利聲請羈押禁見獲准。全案於6月間偵查終結，檢方認為陳怡君等人詐領助理費384萬餘元，又收受建商70萬「顧問費」並進行關說，因此依照違反《貪污治罪條例》「利用職務詐領」等罪嫌，提起公訴。案件移審士林地方法院。

士林地院接押後，於6月間認為陳怡君、張惠霖2人涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人、以及逃亡之虞，因此裁定將2人羈押3個月。士林地院並於8月底裁定，自9月3日起，延長2人羈押2個月。陳怡君不服，提出抗告。而高等法院受命法官林孟皇，也罕見地提訊陳怡君、張惠霖2人出庭，詢問2人對於延長羈押的意見。

2人在庭上並未多作陳述，多委託律師回答。其中陳怡君的律師指稱，陳怡君已經認罪，並繳回犯罪所得454萬餘元，再加上共犯、證人在檢方偵查期間都已經訊問過，沒有勾串共犯證人之虞，請求法院讓她交保。至於張惠霖的律師也是相同論點，另外律師還說，前台北市長柯文哲的案件這麼大、這麼複雜，都能獲得交保了，所以沒必要繼續羈押陳怡君等人，應該要交保。

高院隨後詢問2人能提出多少保金，陳怡君律師團稱50到100萬元，張惠霖律師團則稱30到50萬元，2人也都說願意配合科技監控，定時報到。法官隨即諭知休庭評議。經過評議後，合議庭裁定將陳怡君以100萬元、張惠霖以50萬元交保，2人均限制住居、出境出海，並施以科技監控8個月。

本案為高等法院罕見的自為裁定案件。以2014年1月間發生的我國首件砂石車衝撞總統府案件為例，當時駕駛砂石車的男子張德正受傷住院，台北地檢署聲請羈押，但台北地方法院4度駁回羈押聲請，檢方4度抗告高等法院成功，高院也4度撤銷發回北院；當時有不少媒體均批評高院應該自為裁定，但高院就是不願自為裁定。最後第5度審理時，北院裁定將張德正責付律師，才獲得高院同意，駁回檢方抗告。

▼陳怡君辦公室主任張惠霖，也獲得50萬元交保。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼台北市議員陳怡君、陳怡君辦公室主任張惠霖，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊長「大庭廣眾換衣服」！超兇上圍被拍 友驚：這18禁吧
爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安
勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！
水塔腐屍！身高175體格壯碩　上身赤裸穿七分褲
午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」
水塔腐屍爛到臉部難辨識！屍臭味爆衝...水質濁黃
赴日注意！東京「破紀錄」暴雨　JR站淪洗車機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教授夫捲性騷怕飯碗不保...設局騙妻假離婚！拒復婚5年後翻車了

濃煙竄天畫面曝！彰化廂型車油管破裂全面燃燒　鄰屋玻璃遭燻黑

花蓮吉安垃圾掩埋場火警！滅了1天還在悶燒　消防局急灑水降溫

桃市115年備選國民法官公開抽選　檢審辯見證下7千500人入列

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸穿七分褲+膠鞋

法務部打造柔性司法！觀護人、心理師、社工　104人齊聚交流

北市水塔腐屍爛到臉部難辨識！清潔工曝屍臭味爆衝...水質已濁黃

母湯喔！阿北遭色誘險砸18萬援交　「專員靜宜」幫解鎖特殊服務

快訊／舉柯文哲案為例！高院罕見「自為裁定」陳怡君100萬交保

高雄夜生活教母慘了！88節折200送絲襪　老司機認證：毒龍超酥麻

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

教授夫捲性騷怕飯碗不保...設局騙妻假離婚！拒復婚5年後翻車了

濃煙竄天畫面曝！彰化廂型車油管破裂全面燃燒　鄰屋玻璃遭燻黑

花蓮吉安垃圾掩埋場火警！滅了1天還在悶燒　消防局急灑水降溫

桃市115年備選國民法官公開抽選　檢審辯見證下7千500人入列

水塔腐屍相驗結果曝！約40歲身高175...上身赤裸穿七分褲+膠鞋

法務部打造柔性司法！觀護人、心理師、社工　104人齊聚交流

北市水塔腐屍爛到臉部難辨識！清潔工曝屍臭味爆衝...水質已濁黃

母湯喔！阿北遭色誘險砸18萬援交　「專員靜宜」幫解鎖特殊服務

快訊／舉柯文哲案為例！高院罕見「自為裁定」陳怡君100萬交保

高雄夜生活教母慘了！88節折200送絲襪　老司機認證：毒龍超酥麻

民進黨團幹部仍「六缺一」　柯建銘：庖丁解牛，迎刃而解

國泰資產管理高峰會登場 　集結投資權威三巨頭橡樹資本、PIMCO、BlackRock迎全球變局

啦啦隊長「大庭廣眾換衣服」0遮掩！超兇上圍全被拍 友驚：這18禁吧

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

徐乃麟爆小兒子明年結婚　手上長了20多顆瘤　「竟然不會痛」原因曝

東京羽田機場跑道受損！暴雨雷擊112航班延誤　2萬名旅客受影響

大規模越獄1.2萬囚犯在逃！尼泊爾動亂51死　臨時總理人選曝光

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

教授夫捲性騷怕飯碗不保...設局騙妻假離婚！拒復婚5年後翻車了

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

社會熱門新聞

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

50人喝到屍水！北市水塔腐屍「非大樓住戶」

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

「台灣臀后」曾找親姊下海　僅1家人知她在拍片

即／台鐵深夜事故　男遭火車撞擊「左腳掌斷肢」

即／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手

台中男遭刺胸喪命　「撐傘穿病服」最後身影曝

更多熱門

相關新聞

很多人敢怒不敢言！陳沂曝「抵制四叉貓」原因

很多人敢怒不敢言！陳沂曝「抵制四叉貓」原因

近日，親綠網紅四叉貓（劉宇）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻。」引爆爭議。陳沂先是譴責「更可怕的是四叉貓的支持者」，12日又發文，稱自己的爭議在於把別人不敢說的實話說出來，並強調與四叉貓不同的是「道德底線與良知」，狠批對方說出的是「你們深藏在心底的惡念」，貼文掀起兩極論戰。

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆：何時內戰過？

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆：何時內戰過？

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

屏東2鄉長貪污判囚8年　公款買阿妹演唱會將入獄

屏東2鄉長貪污判囚8年　公款買阿妹演唱會將入獄

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

關鍵字：

法律人權陳怡君收賄柯文哲檢方高等法院羈押抗告滅證

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面