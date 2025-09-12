快訊／舉柯文哲案為例！高院罕見「自為裁定」陳怡君100萬交保

▲台北市議員陳怡君到高等法院出庭，最終獲得100萬元交保。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費354萬餘元，又收賄70萬元為建商關說，遭檢方於6月間提起公訴。移審法院後，士林地院裁定收押3月，日前又裁定延長羈押2月。陳怡君不服，提出抗告，高等法院罕見的提訊陳怡君到庭訊問，期間辯方律師指稱，「前台北市長柯文哲這麼大案件都能交保」，請求高院讓被告等人交保。高院最後裁定，將陳怡君100萬元交保，並限制住居、出境出海，以及科技監控8個月。

民進黨籍的台北市議員陳怡君，選區為中山大同區，2018年間首度通過黨內初選，並以39歲的年齡當選議員，之後又順利連任成功。但檢調單位發現她與辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖勾結，疑似長期詐領助理費。時機成熟後，檢方於今年2月間發動偵查行動，並對陳怡君、張惠霖等人順利聲請羈押禁見獲准。全案於6月間偵查終結，檢方認為陳怡君等人詐領助理費384萬餘元，又收受建商70萬「顧問費」並進行關說，因此依照違反《貪污治罪條例》「利用職務詐領」等罪嫌，提起公訴。案件移審士林地方法院。

士林地院接押後，於6月間認為陳怡君、張惠霖2人涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人、以及逃亡之虞，因此裁定將2人羈押3個月。士林地院並於8月底裁定，自9月3日起，延長2人羈押2個月。陳怡君不服，提出抗告。而高等法院受命法官林孟皇，也罕見地提訊陳怡君、張惠霖2人出庭，詢問2人對於延長羈押的意見。

2人在庭上並未多作陳述，多委託律師回答。其中陳怡君的律師指稱，陳怡君已經認罪，並繳回犯罪所得454萬餘元，再加上共犯、證人在檢方偵查期間都已經訊問過，沒有勾串共犯證人之虞，請求法院讓她交保。至於張惠霖的律師也是相同論點，另外律師還說，前台北市長柯文哲的案件這麼大、這麼複雜，都能獲得交保了，所以沒必要繼續羈押陳怡君等人，應該要交保。

高院隨後詢問2人能提出多少保金，陳怡君律師團稱50到100萬元，張惠霖律師團則稱30到50萬元，2人也都說願意配合科技監控，定時報到。法官隨即諭知休庭評議。經過評議後，合議庭裁定將陳怡君以100萬元、張惠霖以50萬元交保，2人均限制住居、出境出海，並施以科技監控8個月。

本案為高等法院罕見的自為裁定案件。以2014年1月間發生的我國首件砂石車衝撞總統府案件為例，當時駕駛砂石車的男子張德正受傷住院，台北地檢署聲請羈押，但台北地方法院4度駁回羈押聲請，檢方4度抗告高等法院成功，高院也4度撤銷發回北院；當時有不少媒體均批評高院應該自為裁定，但高院就是不願自為裁定。最後第5度審理時，北院裁定將張德正責付律師，才獲得高院同意，駁回檢方抗告。

▼陳怡君辦公室主任張惠霖，也獲得50萬元交保。（圖／記者吳銘峯攝）