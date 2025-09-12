北檢抗告傳今裁定　黃國昌嚴正以待：民進黨窮盡手段想押柯文哲

▲民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保，暫時獲得自由身，北檢提起抗告後，外傳高院有機會在今天作出裁決。民眾黨主席黃國昌今（12日）表示，不敢掉以輕心，畢竟發生過前例，民進黨窮盡所有手段想關押柯文哲的意志也領教過了，「我們會嚴正以待，面對接下來所有可能會發生的狀況」。

柯文哲交保後北檢提起抗告，高院至今尚未裁定，黃國昌說，這部分倒沒有想到這件事的可能性，「因為老實說，我覺得柯文哲案子審理到現在，台灣社會的反應是非常明確的，擺明就是政治追殺、司法迫害、政治辦案」。

黃國昌指出，檢察官說他們盡了舉證責任，「我說過，語畢、哄堂大笑，你盡了什麼舉證責任？所有傳來證人，每個證人都在打臉北檢檢察官所虛構出來迫害柯文哲的情節，你還有臉說盡了舉證責任？」

但黃國昌也說，對於檢察官所提的抗告，民眾黨也不敢掉以輕心，畢竟過去發生過前例，民進黨窮盡所有手段想關押柯文哲的意志也領教過了，「我們會嚴正以待，面對接下來所有可能會發生的狀況」。

黃國昌也提醒，司法應該是為人民而存在、為公平正義而服務，司法不應該是為民進黨而存在、不應該為賴清德而服務。