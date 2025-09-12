載家人就醫遇闖紅燈行人　駕駛來不及停讓挨罰！提告吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）去年10月間開車載送家人前往醫院，途中突然看見一名行人闖紅燈穿越馬路，他根本來不及禮讓，事後竟然收到一張6000元的罰單。高雄高等行政法院法官認為，雖然行人確實闖紅燈，但在駕駛路權與行人生命權之間，自當以生命法益為優先保護對象，最終仍裁定駁回阿輝的告訴。

▲行人闖紅燈過馬路，阿輝因來不及禮讓而挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿輝去年10月間開車行經嘉義縣朴子市168線一處路口，因警方認為他有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，所以製單舉發，事後他收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，當天他開車載送家人前往醫院，行經事發路口時，號誌燈為綠燈，前方車輛也順利通過了，所以他沒有減速便跟著前進，沒想到突然有一名行人闖紅燈穿越馬路，他來不及減速禮讓，只好快速通過路口，整個過程並未對行人造成危險。

不過，高雄高等行政法院法官表示，依據道安規則第103條第1、2項規定，車輛靠近行人穿越道前，本應減速慢行確認是否有行人，而從相關證據影像看來，阿輝的車輛在靠近行人穿越道時，左側已經有一名行人走上行人穿越道，他卻沒有暫停禮讓，確屬違規。

法官接著指出，阿輝通過路口的路權與闖紅燈行走行人穿越道的行人生命權之間，自當以生命法益為優先保護對象，不能因為行人闖紅燈，就免除道安規則第103條所課予駕駛的「車輛應暫停讓行人優先通行」義務，最終裁定駁回阿輝的告訴，全案仍可上訴。