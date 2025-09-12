救護車後方鳴笛30秒都沒讓　駕駛「怪罪雨天」抗罰失敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年9月間開車行經台1線453公里處，因未避讓救護車被檢舉，事後收到3600元罰單。小清聲稱當時因下雨視線受阻，加上車內廣播、雨天噪音影響，所以沒有注意到救護車，但並未獲得高雄高等行政法院法官採信，最終被判敗訴。

▲小清聲稱受到廣播和雨天噪音的影響，才沒有注意到救護車靠近，並非故意不避讓。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年9月間開車行經台1線453公里處，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被目擊民眾檢舉，經警方查證屬實後舉發，進而收到3600元的罰單，還要吊銷普通小型車駕駛執照，1年內不得考領。

小清提出行政訴訟並表示，當時因為下雨視線受阻，所以更加專注於車前狀況，加上車內有播放廣播，還有下雨的噪音，所以沒有聽到救護車的鳴笛聲，並非刻意阻擋；況且同路段也有其他駕駛因此挨罰，可見當時救護車的鳴笛聲並不容易引起用路人注意。

不過，高雄高等行政法院法官檢視檢舉影像等相關證據，發現當時救護車在距離小清的車輛仍有一段距離時，就已經開啟鳴笛、警號示警，而且當時外側車道也有足夠空間可以避讓，小清卻遲遲不避讓，反而是救護車自行切換至外側車道。

法官指出，救護車在小清車輛後方持續鳴笛至少30秒，依照一般駕駛經驗，救護車的鳴笛聲非常大聲，車內之人除非嚴重減損或喪失聽力，否則應該不會聽不到，更何況就連檢舉影像中都能清楚聽到救護車的鳴笛聲，小清卻聲稱沒有聽到，顯然有疑義。

再者，法官表示，開車上路本來就應該注意車前、車後及車旁狀況，小清明知雨天有噪音干擾，還加大車內音響的音量，且不注意車前、車後及車旁狀況，進而沒有發現救護車靠近，顯然已經違反駕駛人的注意義務，主觀上具有過失的可非難性及可歸責性。

最終，法官沒有採信小清的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。