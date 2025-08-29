行人比手勢讓車先行？　駕駛開過去挨罰6千元提告被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）開車行經高雄市某路口時，因未暫停禮讓行人，事後挨罰6000元罰鍰，他提出行政訴訟並強調，當時行人有比手勢讓他先行。然而，台北高等行政法院法官當庭檢視路口監視器影像，發現行人比手勢是要阻擋來車，最終裁定駁回阿輝的告訴。

▲阿輝聲稱行人有比手勢讓他先行，但被法官打臉。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年開車行經高雄市一處路口，因「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警方舉發，事後挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿輝不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時行人看到他停車，有比手勢讓他先行。接著阿輝話鋒一轉，反控部分舉發照片沒有顯示時間，影像可能經過剪接。

台北高等行政法院法官當庭勘驗路口監視器影像光碟，發現在阿輝的車輛靠近之前，行人正要進入行人穿越道，他卻在視線未受阻擋的情況下，逕自通過行人穿越道，與行人的距離明顯不足3公尺。至於行人有無比手勢，法官表示，從勘驗內容看來，行人的手勢是為了阻擋來車。

法官指出，經檢視，路口監視器影像內容連續無間斷，完整呈現事發路口所有車輛、行人的動態，沒有人為剪接、變造或偽造等跡象，最終沒有採信阿輝的說詞，並裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。