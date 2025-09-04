「行人不在斑馬線上」仍挨罰未禮讓　駕駛逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿興（化名）今年1月間開車行經台北市內湖區一處路口，因被警員認定違規未禮讓行人，而挨罰6000元罰鍰；他提出行政訴訟並表示，當時行人根本還沒踏上斑馬線，應當不構成違規行為。由於警方的相關影音資料均已覆寫刪除，無法提出阿興違規的證據，最終台北高等行政法院法官裁定撤銷原處分。

▲阿興聲稱當時行人並未站在斑馬線上。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿興今年1月間開車行經台北市內湖區港華街一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場舉發，挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，他提出行政訴訟並強調，當時行人站在對向人行道上，沒有踏上斑馬線，他的車輛與行人之間的距離應當超過3公尺，警員攔停時，他誤以為行人站在人行道上，沒有禮讓就算構成違規，所以當下沒有提出異議，後來才發現不是這樣，所以決定提告，希望警方還原真實情況並做出公正處理。

然而，此案相關的影音資料均已覆寫刪除，警方無法提供還原阿興違規過程的證據資料。法官認為，此案的現場狀況、車輛前懸通過路口時行人的位置、行人與車輛之間的距離是否符合取締標準，都已經無從驗證。

法官表示，縱使此案是警員親眼目睹並當場攔停舉發，但隨著時間經過，可能會有記憶偏差等情形發生，所以無法單憑警員的意見就認定阿興確實違規，加上本案並無其他證據可以佐證，唯一的證據又因未存檔遭覆蓋，此舉證之不利益不應由人民承擔，最終認定原處分有違誤，裁定撤銷，全案仍可上訴。