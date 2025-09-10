禮讓右邊行人卻撞到左邊　駕駛挨罰7200元喊冤仍敗訴

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿福（化名）今年1月間開車行經台北市萬華區一處路口，因未禮讓行人發生碰撞事故，挨罰7200元；他提出行政訴訟並表示，當時有停下來禮讓右側行人，沒想到突然有另一名行人從左側撞上來。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，仍認定阿福有過失，裁定駁回告訴。

▲阿福禮讓了右側的行人，卻與左側的行人發生碰撞事故。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿福今年1月間開車行經台北市萬華區西寧南路與洛陽街口，行經行人穿越道時與行人A男發生碰撞，導致A男受傷，事後挨罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿福不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己有停下來禮讓右側行人通過，確定無人要過馬路才繼續前進，沒想到A男突然出現還撞到左側的後照鏡，經警員到場處理，雙方和解時A男沒說有受傷，事後卻到醫院驗傷，這部分顯然有疑義。

不過，台北高等行政法院法官檢視相關監視器影像畫面，發現當阿福的車輛靠近行人穿越道、尚未左轉之前，就已經有行人走在行人穿越道上，接著車輛在與行人間距離未達1車道寬的距離左轉，雙方發生碰撞。

而A男是在事發隔日凌晨前往醫院就診，法官認為，兩人只是在路上偶遇的用路人，A男應當沒有理由與動機刻意造假，甚至以自殘方式誣陷阿福，因此這部分未採信阿福的說詞。

法官表示，此案客觀上沒有不能注意之情事存在，阿福雖然禮讓了右側的行人，但沒有注意到左側的行人，進而發生事故，主觀上縱無故意，也難認沒有過失，最終認定原處分裁罰並無不妥，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。