駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿豪（化名）去年8月間開車行經新北市板橋區一處路口，因未暫停禮讓行人，事後挨罰6000元罰鍰。雖然阿豪辯稱是行人闖紅燈且停在路中間不走，但他的說詞均被「證據」打臉，最終吞下敗訴。

▲阿豪反控行人闖紅燈，卻提不出相關證據。（示意圖／記者黃翊婷攝，非事發路口。）

判決書中記載，阿豪去年8月間開車行經新北市板橋區忠孝路與重慶路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，警方確認違規事實後依法舉發，他因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

不過，阿豪提出行政訴訟並反控是行人闖紅燈，還停在路中間沒有前進。

台北高等行政法院法官表示，經勘查採證照片，當時阿豪沿著重慶路行駛至事發路口時，左前方已經有行人走在行人穿越道上，他卻沒有暫停禮讓，反而逕自通過路口，與行人之間相距僅1組白色枕木紋，明顯違規。

法官接著指出，在監視器影像照片中，事發當時光線充足，路口無遮蔽物阻擋視線，行人穿著紅色上衣，阿豪應當可以清楚看見行人，卻疏於注意沒有禮讓，況且在現有證據中，都沒有看到行人有違規闖紅燈的情況，阿豪也未能對此提出相關證據佐證，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。