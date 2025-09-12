　
國際

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示，川普擴權讓許多美國人感到不安。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普強勢擴大行政權力的做法，已讓大多數美國民眾感到不安，包括試圖掌控經濟，派遣軍隊進入城市打擊犯罪等。

川普以打擊犯罪與解決非法移民問題為由，向首都華盛頓特區（Washington, D.C.）派遣國民兵及聯邦執法人員，並且放話對更多民主黨執政大城市採取類似措施，例如紐約市、芝加哥、紐奧良等。

這份民調卻顯示，僅32%美國人認為，在他們居住州的大城市部署武裝士兵，能夠讓他們感覺更安全。62%共和黨選民支持在大城市實施軍事巡邏，但僅25%中間選民及10%民主黨選民同意這麼做。

▼華盛頓特區的國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國華盛頓特區的國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，僅20%受訪者經常因為當地高犯罪率感覺不安全，整體而言則有1/3民眾坦言會因為犯罪問題避開大城市。

川普宣稱美國的貿易失衡構成國家緊急狀態，對多國實施的對等關稅卻面臨法律挑戰。他強硬要求政府持有英特爾（Intel）10%股份，要求輝達（Nvidia）把中國銷售營收分潤給美國政府，同時施壓聯準會（Fed）降息。

這份民調卻顯示，僅16%美國人認為總統應該有權設定利率，並且決定企業製造產品的地點。

▼川普在白宮宴請科技界高層，META執行長祖克柏坐在旁側。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普4日晚間在白宮宴請科技界高層，META執行長祖克柏坐在旁側。（圖／達志影像／美聯社）

儘管川普整體支持率維持在42%，但大多數人支持限制總統權力，並且不贊同川普打破長期規範。此外，認為「美國是世上最偉大國家」的比例，已從川普第一任期2017年的38%，明顯下滑至29%。

波士頓學院（Boston College）政治學者霍普金斯（David Hopkins）直言，「川普總統並未說服大多數美國人，國家正面臨需要大幅擴張總統權力，才能解決的緊急狀況。」

資深民主黨策略師弗格森（Jesse Ferguson）指出，「民眾認同犯罪和安全是個問題，但川普濫用權力不但無法解決問題，反而讓情況惡化。」

這項全國性線上民調一共訪問1084名成年人，誤差範圍為3個百分點。

