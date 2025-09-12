呱吉譴責「四叉貓肉搜」粉絲嗆看透了　他暴怒砸耳機、麥克風

▲影片2:10:18處。

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅呱吉（邱威傑）11日在個人YouTube直播中，針對四叉貓（劉宇）近日因訕笑前台北市長柯文哲父喪事件而引發的廠商切割潮，表示他認同四叉貓跟他的政治理念相同，也敬佩對方，但不滿「肉搜」這行為，此番言論卻引來青鳥不滿，讓邱直接爆氣。

呱吉坦言，過去對四叉貓部分作為抱持正面態度，甚至稱讚過他「有趣、厲害」，但對於四叉貓時常進行肉搜並引以為傲的行徑，自己始終無法接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呱吉指出，他一向反對任何形式的肉搜，無論出自什麼理由都不應該成為值得誇耀的行為。他表示，「我其實蠻不能接受四叉貓這種行為。」他進一步強調，不論是哪個政黨支持者，都不該將肉搜當作值得炫耀的本事，這種風氣不該被鼓勵。

▲網紅四叉貓。（圖／記者莊喬迪攝）



他也談到，自己是在錄製新資料夾節目時，因主題剛好談到肉搜，才會忍不住提出這番想法，並非跟風或受他人影響。他強調，自己並不常拿這件事出來討論，只是這次剛好遇到相關議題，才公開表達不滿。

隨後，陳沂在網路上發文號召全面抵制四叉貓的合作商品，更有廠商因此中止合作。對此，呱吉認為廠商擔心政治風險可以理解，但對於陳沂的作法則頗有意見。他質疑，「陳沂憑什麼出來講這些？」直言陳沂過去也曾在網路上發表極端言論、霸凌他人，認為她沒資格批評或號召抵制四叉貓，甚至坦言「聽了感到反胃和噁心」。

呱吉也強調，自己不喜歡隨意斷人財路，廠商如何判斷、是否合作，應由他們自行決定，他不會去干預。他再次重申，自己是獨立表達對四叉貓肉搜行為的反感，並非受到陳沂言論影響。

然而，有粉絲抖內留言稱，「這幾年我看你訂閱數上上下下，心裡一直默默為你加油啊，啊我剛剛終於了解了，當你在抨擊館長時總是留一線，以他是好人、他是商人結尾，剛剛聽到你罵四叉貓，完全沒留情面，我沒意見，畢竟冷暖自之。畢竟我也是46歲的中年男子，只是看透了。」

▲▼呱吉被粉絲的言論惹怒。（圖／翻攝呱吉YouTube）



對此，呱吉直接反對，認為粉絲的說法對他來講不公平，因為她前面有說未來還是會跟四叉貓站在同一陣線，只是無法接受對方肉搜的行為，「我有罵他罵得比較兇嗎？你這講的話真的是不公平欸，我覺得今天我講館長的時候，做得不對的地方我從來也沒有留手」。

呱吉直言，他留情面的原因大家都沒想過，因為四叉貓等人都在鞏固自己的支持者，沒有想要說服討厭他們的人，但他知道想贏就得去影響館長的粉絲，「你說你去看清我了，你看清什麼？你什麼都沒有看清，你根本就不懂我，你他懂個屁小啊」，並怒砸耳機、麥克風及鍵盤等，獨自一人坐在椅子上生氣。

大概過20秒後，呱吉才將東西撿起來，繼續在節目上表示，現今網路氛圍讓極端言論容易獲得關注，但他堅持不走這條路，強調「不靠極端發言賺流量」。他坦言，自己有能力成為「流量王」，但選擇不這麼做，是希望能讓更多理性的人聽得進他的話。他也分享，雖然外界常以「流量比較」來嘲諷他，但自己寧願堅持原則，不願為了人氣而犧牲立場和底線。

▼呱吉氣到在一旁沉默。（圖／翻攝呱吉YouTube）

