最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

備受國內外矚目的「2025彰化走讀藝術節」即將在9月27日至10月26日盛大展開！今年以「彰鹿藝徑」為主題，打造一條橫跨彰化市與鹿港鎮的藝術長廊，邀請民眾用「走讀」方式體驗藝術與文化的深度融合。縣長王惠美表示，今年不僅延續過去兩年榮獲美國MUSE設計獎銀獎與金獎的優良傳統，更首度與「2025台灣設計展」聯手擴大規模與內容。

她進一步說明，今年邀請來自日本、墨西哥等5位國際藝術家，與臺灣及彰化在地藝術家聯手，聚焦「文化、產業、工藝、信仰」四大核心，打造14組大型裝置藝術。這些作品不再局限於展館內，而是走入街角、廟埕、公園與車站，讓藝術真正融入常民生活。

▲彰化走讀藝術季裝置藝術作品《彰揚舞動》。

王惠美也強調本次三大亮點突破以往單一展區模式，以藝術連結「一城一港」——彰化市與鹿港鎮，讓民眾能同時欣賞藝術節與台灣設計展的精彩內容；與國際藝術家參與創作，帶來跨文化視野，周邊活動精彩可期，包括14組微型藝術進駐店家、14場走讀輕旅行、14場藝術工作坊，還有實驗劇場、主題表演與市集等，打造一整月的藝文饗宴。

▲彰化走讀藝術季鹿港展區作品《獅頭不倒翁》。

本次展出的裝置藝術極具看點，每一件都結合彰化產業與文化，彰化火車站《玻光綺影》，日本藝術家大岩奧斯卡以彰化花卉產業為發想，孔子廟《Flower Garden》，八卦山天空步道《光之智慧》;墨西哥藝術家Lua Rivera在生態園區創作《旅程》，用鳥類色彩喻紡織業蓬勃，日本藝術家吉井宏創作的《水水怪 AquaMo》；鹿港展區則有《天后飛帆號》、《獅頭不倒翁》等作品，融合媽祖文化與傳統工藝等等。

▲彰化走讀藝術季作品《時間巨輪》。

文化局長張雀芬強調，活動期間每周末都規劃走讀導覽及手作工作坊，適合親子、校外教學及喜好藝文的民眾參與。詳情可上活動官網查詢與報名。此外，10月還有2025台灣設計展接續登場，展區擴及彰化、鹿港、田尾、田中，無論是藝術愛好者或設計迷，今年秋天來彰化絕對收穫滿滿！

2025彰化走讀藝術節「彰鹿藝徑」日期：9月27日–10月26日， 主展區：彰化市、鹿港鎮， 更多作品位置請上官網https://www.bocach.gov.tw/2025cwaf/查詢。

▲彰化走讀藝術季作品《玻光綺影》。

▲走讀藝術季作品《磚城之旅》。

▲彰化走讀藝術季作品《天后飛帆號》。

▼彰化走讀藝術節展區位置圖。