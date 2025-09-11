　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

備受國內外矚目的「2025彰化走讀藝術節」即將在9月27日至10月26日盛大展開！今年以「彰鹿藝徑」為主題，打造一條橫跨彰化市與鹿港鎮的藝術長廊，邀請民眾用「走讀」方式體驗藝術與文化的深度融合。縣長王惠美表示，今年不僅延續過去兩年榮獲美國MUSE設計獎銀獎與金獎的優良傳統，更首度與「2025台灣設計展」聯手擴大規模與內容。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

她進一步說明，今年邀請來自日本、墨西哥等5位國際藝術家，與臺灣及彰化在地藝術家聯手，聚焦「文化、產業、工藝、信仰」四大核心，打造14組大型裝置藝術。這些作品不再局限於展館內，而是走入街角、廟埕、公園與車站，讓藝術真正融入常民生活。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術季裝置藝術作品《彰揚舞動》。

王惠美也強調本次三大亮點突破以往單一展區模式，以藝術連結「一城一港」——彰化市與鹿港鎮，讓民眾能同時欣賞藝術節與台灣設計展的精彩內容；與國際藝術家參與創作，帶來跨文化視野，周邊活動精彩可期，包括14組微型藝術進駐店家、14場走讀輕旅行、14場藝術工作坊，還有實驗劇場、主題表演與市集等，打造一整月的藝文饗宴。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術季鹿港展區作品《獅頭不倒翁》。

本次展出的裝置藝術極具看點，每一件都結合彰化產業與文化，彰化火車站《玻光綺影》，日本藝術家大岩奧斯卡以彰化花卉產業為發想，孔子廟《Flower Garden》，八卦山天空步道《光之智慧》;墨西哥藝術家Lua Rivera在生態園區創作《旅程》，用鳥類色彩喻紡織業蓬勃，日本藝術家吉井宏創作的《水水怪 AquaMo》；鹿港展區則有《天后飛帆號》、《獅頭不倒翁》等作品，融合媽祖文化與傳統工藝等等。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術季作品《時間巨輪》。

文化局長張雀芬強調，活動期間每周末都規劃走讀導覽及手作工作坊，適合親子、校外教學及喜好藝文的民眾參與。詳情可上活動官網查詢與報名。此外，10月還有2025台灣設計展接續登場，展區擴及彰化、鹿港、田尾、田中，無論是藝術愛好者或設計迷，今年秋天來彰化絕對收穫滿滿！

2025彰化走讀藝術節「彰鹿藝徑」日期：9月27日–10月26日， 主展區：彰化市、鹿港鎮， 更多作品位置請上官網https://www.bocach.gov.tw/2025cwaf/查詢。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術季作品《玻光綺影》。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲走讀藝術季作品《磚城之旅》。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

▲彰化走讀藝術季作品《天后飛帆號》。

▼彰化走讀藝術節展區位置圖。

▲彰化走讀藝術節將於25日盛大展開。（圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股三大指數衝高　道瓊漲超500點
結婚快1年...玖壹壹洋蔥開心宣佈新身份！
四叉貓炎上「又有業者表態」　公布4聲明：未來會慎選合作對象
她怨孩子畢旅3天要價7290「被當盤子」　遭大逆風酸爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

國道1號苗栗段「小貨車起火」　男開一半竄煙嚇壞！車子燒成廢鐵

「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道她在拍片

快訊／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手　再加重裁罰1130萬

3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

白休旅雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」　警曝可罰三寶6千元

卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

柯文哲諷檢方起訴「編故事」！盼保持對人世熱情：沒有被害妄想

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

最強藝術節在彰化！橫跨雙城30天「14大奇幻裝置」搶先看

基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

國道1號苗栗段「小貨車起火」　男開一半竄煙嚇壞！車子燒成廢鐵

「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道她在拍片

快訊／嚴辦「美濃大峽谷」！高市府下重手　再加重裁罰1130萬

3刑警包庇黑道槍擊案「找未成年小弟頂替」　遭苗檢起訴求刑6年

嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

白休旅雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」　警曝可罰三寶6千元

卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

柯文哲諷檢方起訴「編故事」！盼保持對人世熱情：沒有被害妄想

營養師曝「抹茶好處」：幫助睡眠、改善憂鬱超有感

快訊／美股三大指數衝高　道瓊漲超500點

《特戰英豪》世界賽正式開戰　PRX f0rsakeN霸氣宣言：要拿下MVP

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

劉品言樂接嬰兒保養代言　喊話廠商：到產前都可以工作

松本潤化身綜合診療科醫師治癒病患　《第19號病歷表》飆破11.4%收視率

不只林憶蓮　伍佰揪李宗盛「睽違20年」世紀合體演出太震撼

顏曉筠升格當劉星宇媽　吳東諺曬黑挑戰外送人生！

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

社會熱門新聞

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

陳漢典彰化親友嗨喊：回來辦桌　曝他原取名「有個洞」

陳漢典彰化親友嗨喊：回來辦桌　曝他原取名「有個洞」

演藝圈今（11日）爆出超級喜訊！以模仿和主持闖出名號的藝人陳漢典，與主持搭檔「Lulu」黃路梓茵在社群平台宣布結婚，甜蜜消息一出立刻引爆全台粉絲熱烈祝福。特別的是，這份喜悅也傳回陳漢典的彰化芳苑草湖老家，親友們不僅開心不已，更熱情喊話期待新人返鄉「辦桌」，與鄉親一起分享這份喜悅！

男大生熱戀國中嫩妹　兩地嘿咻下場曝

男大生熱戀國中嫩妹　兩地嘿咻下場曝

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

租服裝變抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

租服裝變抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

彰嬤遭貨車撞飛慘死　驚悚畫面曝

彰嬤遭貨車撞飛慘死　驚悚畫面曝

關鍵字：

彰化走讀藝術節鹿港台灣設計展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面