男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮　求饒：只是收包裹

▲女車手領包裹遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路購物「免費送」的優惠，可能是騙光積蓄的陷阱！彰化一名21歲男大生日前網購遙控車，賣家誆稱「只要付65元運費就免費送」，卻因此落入詐騙圈套，親手將自己的金融卡和密碼寄給詐騙集團，差點淪為洗錢帳戶，所幸員林警方即時攔截，在超商當場逮捕取貨的60歲女車手，成功阻詐。

員林警分局指出，大村分駐所9月8日下午接獲線報，指出有車手將在溪湖鎮某超商領取詐騙包裹，警方立刻前往埋伏，果然發現出現一名近60歲的何姓女子正在領取包裹，員警當場上前逮捕，並在包裹內起出2張男大生的金融卡。

▲警方查獲包裹內2張提款卡及女車手手機。（圖／警方提供）

警方調查發現，何姓女子原本從事清潔工作，因經濟不穩定以每月不到2萬元的薪水擔任車手，負責領取詐騙包裹，她至少已成功領取4次包裹，雖然她聲稱不知情，但仍被依詐欺罪和違反《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。

員林分局指出，這類詐騙雖然是傳統「假網拍」的變形，但近期詐騙集團會偽造「交貨」頁面，誘導民眾在假網站上輸入個資，再以「認證失敗」為由，要求被害人寄出金融卡並提供密碼。由於過程中缺乏「選擇商品」的步驟，卻一再要求「認證」，民眾很容易落入陷阱。

員林分局提醒，詐騙集團常搭配偽造的客服網頁或交易平臺，這些網址看起來和官方幾乎一樣，一般人很難分辨。如果對方要求「匯款驗證」、「開通金流」、「綁定帳號」，或索取 OTP 密碼，絕對是詐騙，有疑問請打165反詐騙專線或110求助，提醒民眾切勿因小利成為詐騙幫兇。