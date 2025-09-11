彰嬤騎電動車遭貨車撞飛5米重摔！驚悚畫面曝　全身骨折慘死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉昨（10日）上午發生一起恐怖的死亡車禍！80歲張姓阿嬤騎乘電動輔助自行車，行經太平路一處Y字路口時，與莊姓男子駕駛的小貨車發生正面對撞。撞擊力道之猛烈，阿嬤連人帶車被拋飛5公尺遠，雖戴安全帽仍因頭部重創、全身多處骨折當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。監視器畫面今日曝光，驚悚瞬間令人怵目驚心。

事故發生在上午9時許，從監視器畫面顯示，張姓阿嬤最後身影，戴著口罩騎乘電動輔助自行車沿太平路北往南方向行駛，剛通過Y字路口時，與莊男(34歲)由南往北駕駛的小貨車發生正面碰撞。由於撞擊力道極強，阿嬤當場被彈飛至5公尺外，現場留下長長刮痕與散落零件，安全帽也瞬間飛落。

▲埔心鄉80歲阿嬤騎乘電動自行車在路口遭撞拋飛重創送醫不治。（圖／民眾提供）

兩車在撞擊後均嚴重受損，電動輔助自行車前車頭完全碎裂，小貨車左前車頭也明顯凹陷，埔心消防分隊獲報趕抵時，發現張姓阿嬤臉部、胸部嚴重變形，口鼻出血，手腳多處骨折且左腳為開放性骨折，當場已無生命跡象。救護人員緊急實施CPR並送醫，可惜仍回天乏術。小貨車莊男則未受傷。

經警方對莊男實施酒測，酒測值為0.00mg/L，駕照狀態正常。初步調查分析，事故原因可能與雙方「未靠右側行駛」有關。該路段速限為30公里，小貨車初判未超速（車速約30公里），但確切肇事責任仍待進一步鑑定。

