　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

▲桃園市黃姓男子去年5、6月間認識未滿16歲少女，少女不滿家人管太嚴，溜出去投靠黃男，在其位於桃園市某處租屋處卻兩度發生親密關係，事後被少女家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男大生熱戀少女合意性交遭女孩家人提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友要小心！一名男大生在網路結識一名少女，兩人發展成情侶關係並2度發生性行為。雖然少女表示是自願的，但因為她未滿16歲，男大生不僅被依刑法判刑應執行9個月，還被少女父母求償100萬元。最後法官判決男大生必須賠償38萬元。

判決書指出，男大生2前年透過交友軟體認識了當時就讀國中的少女。雖然明知對方還是未成年少女，兩人陷入熱戀，同年11月，男孩開車帶她到彰化市一間汽車旅館及高雄的住處，兩人發生性行為。

女孩的家人得知後，氣得立刻報警處理。雖然女孩表示兩人是「合意性交」，但因為她未滿16歲，在法律上屬於「無性自主同意能力」的未成年人，檢方仍然依《刑法》第227條「與14歲以上未滿16歲男女發生性行為」罪嫌起訴男大生。

案經上訴高分院審理，男大生被依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2罪各處有期徒刑7月，判處應執行有期徒刑9月。女孩父母進一步提出民事求償，要求賠償100萬元精神撫慰金。

法官認為少女父母求償的100萬元過高，考量男大生還在就學，名下無財產，少女父母都有穩定工作，最終判決男大生應賠償女孩18萬元，父母各10萬元，共38萬元。全案可上訴。

ETtoday新聞雲提醒您：保護被害人隱私,避免二度傷害。
尊重身體自主權,請撥打110、113。
發現兒少性剝削,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報
王偉忠曝陳漢典報喜對話　感動愣住3秒「提議幫孩子取這名」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢怒抗告　高院：今天不裁定

高雄刑大設計AI阻詐團開戶！測試攔阻率達8成　秒速判讀通報

苦戀高中同學「只被當砲友」她激戰完告白被拒　揮刀刺頸險奪命

高雄「農地淪垃圾場」連環爆　嚴查嚴辦！陳其邁：全移送檢調

幫女友代班去超商收款！純情水電工淪車手　被警逮捕當場傻了

熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

男「穿工作雨鞋」墜大樓水塔溺斃　浸泡逾2、3天成浮腫腐屍

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢怒抗告　高院：今天不裁定

高雄刑大設計AI阻詐團開戶！測試攔阻率達8成　秒速判讀通報

苦戀高中同學「只被當砲友」她激戰完告白被拒　揮刀刺頸險奪命

高雄「農地淪垃圾場」連環爆　嚴查嚴辦！陳其邁：全移送檢調

幫女友代班去超商收款！純情水電工淪車手　被警逮捕當場傻了

熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

男「穿工作雨鞋」墜大樓水塔溺斃　浸泡逾2、3天成浮腫腐屍

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／41歲女重訓突倒地命危　館長直播「R.I.P」

即／聯結車撞機車　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

網路購物「免費送」的優惠，可能是騙光積蓄的陷阱！彰化一名21歲男大生日前網購遙控車，賣家誆稱「只要付65元運費就免費送」，卻因此落入詐騙圈套，親手將自己的金融卡和密碼寄給詐騙集團，差點淪為洗錢帳戶，所幸員林警方即時攔截，在超商當場逮捕取貨的60歲女車手，成功阻詐。

租服裝變抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

租服裝變抱枕！ 國小主任詐5400　緩刑要繳公庫5萬

彰嬤遭貨車撞飛慘死　驚悚畫面曝

彰嬤遭貨車撞飛慘死　驚悚畫面曝

即／國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

即／國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟中央

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟中央

關鍵字：

彰化熱戀少女大學生合意性交民事求償

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面