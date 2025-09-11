熱戀國中嫩妹「高雄彰化兩地嘿咻」男大生判9月　還要再賠38萬

▲男大生熱戀少女合意性交遭女孩家人提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友要小心！一名男大生在網路結識一名少女，兩人發展成情侶關係並2度發生性行為。雖然少女表示是自願的，但因為她未滿16歲，男大生不僅被依刑法判刑應執行9個月，還被少女父母求償100萬元。最後法官判決男大生必須賠償38萬元。

判決書指出，男大生2前年透過交友軟體認識了當時就讀國中的少女。雖然明知對方還是未成年少女，兩人陷入熱戀，同年11月，男孩開車帶她到彰化市一間汽車旅館及高雄的住處，兩人發生性行為。

女孩的家人得知後，氣得立刻報警處理。雖然女孩表示兩人是「合意性交」，但因為她未滿16歲，在法律上屬於「無性自主同意能力」的未成年人，檢方仍然依《刑法》第227條「與14歲以上未滿16歲男女發生性行為」罪嫌起訴男大生。

案經上訴高分院審理，男大生被依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2罪各處有期徒刑7月，判處應執行有期徒刑9月。女孩父母進一步提出民事求償，要求賠償100萬元精神撫慰金。

法官認為少女父母求償的100萬元過高，考量男大生還在就學，名下無財產，少女父母都有穩定工作，最終判決男大生應賠償女孩18萬元，父母各10萬元，共38萬元。全案可上訴。

