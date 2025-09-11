吸毒家暴夫砸爛家還嗆警「單挑」　檢警抓人撞牆自傷直送看守所

記者張君豪／台北報導

北市信義分局福德街派出所8月8日中午12時許接獲家暴報案，警方趕抵現場時，48歲吳男情緒失控與妻子大吵，並砸毀傢俱，警員上前勸阻他還囂張回嗆：「制服脫下來我們來打一架！」警方隨即將妻子帶返所，製作筆錄並依家暴防治規定申請安置、緊急保護令，當晚21時許獲核發後派員通知送達，但吳嫌拒絕簽收，仍堅稱自己才是受害人。

▲吳男因家暴吸毒遭警方逮捕，過程中還嗆警：單挑。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

信義警方表示：經研判吳男情緒暴躁、施暴狀況嚴重，警方隔日向台北地檢署聲請拘票獲准，9日中午持票上門拘提。吳嫌起初態度消極，甚至執意要攜帶檳榔：「不吃檳榔會有檳榔恐慌症！」隨後情緒失控以頭自撞牆壁自殘，最終遭員警壓制逮捕。

警方並在其身上查獲毒品安非他命吸食器，全案依《家庭暴力防治法》及《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦，檢方已建請預防性羈押獲准，信義警方調查，吳嫌與妻子及父母同住，過去已有兩次家暴紀錄，但未申請保護令；本次則因疑似動手打人，才緊急聲請保護令並持拘票逮人。信義警方強調，警方對婦幼及兒少等弱勢族群案件必須迅速處理，呼籲民眾遇家暴事件應立即報案，讓公權力及早介入避免憾事發生。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。

